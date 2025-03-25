В результате взрыва газа в доме в Махачкале пострадали люди

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В результате взрыва газа в Махачкале пострадало два человека
В результате взрыва газа в Махачкале пострадало два человека Фото:

В результате взрыва газа в квартире на улице Гапцахская в Махачкале пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана. Инцидент произошел из-за хлопка газа, после чего началось возгорание.

«Пострадали двое, одна женщина в тяжелом состоянии», — подтвердили в минздраве Дагестана. Женщина сейчас находится в реанимации, а мужчина, также пострадавший в результате ЧП, получил ожоги средней степени тяжести.

Многоэтажка в Махачкале, где, предварительно, взорвался газ, не введена в эксплуатацию, люди не должны были быть заселены, заявили в мэрии. По данным сервиса «Домклик», здание построено в 2019 году. 

Ранее в Махачкале в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный произошел взрыв газа. Часть этажа была разрушена.

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В результате взрыва газа в квартире на улице Гапцахская в Махачкале пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана. Инцидент произошел из-за хлопка газа, после чего началось возгорание. «Пострадали двое, одна женщина в тяжелом состоянии», — подтвердили в минздраве Дагестана. Женщина сейчас находится в реанимации, а мужчина, также пострадавший в результате ЧП, получил ожоги средней степени тяжести. Многоэтажка в Махачкале, где, предварительно, взорвался газ, не введена в эксплуатацию, люди не должны были быть заселены, заявили в мэрии. По данным сервиса «Домклик», здание построено в 2019 году.  Ранее в Махачкале в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный произошел взрыв газа. Часть этажа была разрушена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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