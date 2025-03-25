На месте ЧП работает Госавтоинспекция (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 25 марта на улице 8 Марта водитель Geely Monjaro сбил 22-летнюю девушку на мотоцикле. Пострадавшую с переломом таза госпитализировали, рассказал URA.RU очевидец.
«Предварительно, водитель иномарки не пропустил мотоциклистку. Девушку с переломом таза и черепно-мозговой травмой увезли в ГКБ №24», — сказал собеседник. Он отметил, что на месте аварии собралась небольшая пробка.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Авария случилась на улице 8 Марта
В ДТП пострадал один человек
На место прибыли медики и инспекторы ДПС
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