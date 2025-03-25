В центре Екатеринбурга кроссовер снес девушку на мотоцикле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте ЧП работает Госавтоинспекция (архивное фото)
На месте ЧП работает Госавтоинспекция (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 25 марта на улице 8 Марта водитель Geely Monjaro сбил 22-летнюю девушку на мотоцикле. Пострадавшую с переломом таза госпитализировали, рассказал URA.RU очевидец.

«Предварительно, водитель иномарки не пропустил мотоциклистку. Девушку с переломом таза и черепно-мозговой травмой увезли в ГКБ №24», — сказал собеседник. Он отметил, что на месте аварии собралась небольшая пробка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Авария случилась на улице 8 Марта
Авария случилась на улице 8 Марта
Фото:
В ДТП пострадал один человек
В ДТП пострадал один человек
Фото:
На место прибыли медики и инспекторы ДПС
На место прибыли медики и инспекторы ДПС
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге днем 25 марта на улице 8 Марта водитель Geely Monjaro сбил 22-летнюю девушку на мотоцикле. Пострадавшую с переломом таза госпитализировали, рассказал URA.RU очевидец. «Предварительно, водитель иномарки не пропустил мотоциклистку. Девушку с переломом таза и черепно-мозговой травмой увезли в ГКБ №24», — сказал собеседник. Он отметил, что на месте аварии собралась небольшая пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...