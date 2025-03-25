В Перми будут судить мужчину, зарезавшего подругу в общежитии

© Служба новостей «URA.RU»
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Убивший подругу в общежитии пермяк признал вину
Убивший подругу в общежитии пермяк признал вину Фото:

В Перми предстанет перед судом молодой человек, убивший знакомую в общежитии в Индустриальном районе. В ходе ссоры он ударил девушку ножом в грудь, а также ранил ее подругу.

«Следственный отдел по Индустриальному району Перми СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование дела в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. „в “ ч. 2 ст. 115 УК РФ)», — сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Мужчине предъявлены обвинения в двух преступлениях, вину он признал. Уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале 2025 года в одном из общежитий Перми убили 23-летнюю девушку. Подозреваемого в преступлении молодого человека отправили в СИЗО до 9 апреля. Он также ранил подругу девушки, которая пыталась его остановить. 

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В Перми предстанет перед судом молодой человек, убивший знакомую в общежитии в Индустриальном районе. В ходе ссоры он ударил девушку ножом в грудь, а также ранил ее подругу. «Следственный отдел по Индустриальному району Перми СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование дела в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. „в “ ч. 2 ст. 115 УК РФ)», — сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю. Мужчине предъявлены обвинения в двух преступлениях, вину он признал. Уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале 2025 года в одном из общежитий Перми убили 23-летнюю девушку. Подозреваемого в преступлении молодого человека отправили в СИЗО до 9 апреля. Он также ранил подругу девушки, которая пыталась его остановить. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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