В Перми будут судить мужчину, зарезавшего подругу в общежитии

В Перми предстанет перед судом молодой человек, убивший знакомую в общежитии в Индустриальном районе. В ходе ссоры он ударил девушку ножом в грудь, а также ранил ее подругу.
«Следственный отдел по Индустриальному району Перми СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование дела в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. „в “ ч. 2 ст. 115 УК РФ)», — сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.
Мужчине предъявлены обвинения в двух преступлениях, вину он признал. Уголовное дело передано в суд.
Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале 2025 года в одном из общежитий Перми убили 23-летнюю девушку. Подозреваемого в преступлении молодого человека отправили в СИЗО до 9 апреля. Он также ранил подругу девушки, которая пыталась его остановить.
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