Бывшего челябинского депутата-педофила Мурадяна осудили по новым статьям

Ленинский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) осудил бывшего депутата Чесменского района Гургена Мурадяна, уже отбывающего срок за секс с тремя девочками и хранение оружия. Его признали виновным в мошенничестве, присвоении или растрате. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, с учетом прошлого приговора Мурадяну окончательно назначили девять лет «строгача».
«Суд признал Мурадяна виновным. С учетом приговора Чесменского райсуда, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Дело Мурадяна поступило в суд в сентябре 2023 года. Его обвиняли в нескольких эпизодах мошенничества. Но, как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, по ходу судебного процесса суд принял решение переквалифицировать некоторые эпизоды мошенничества на присвоение или растрату.
Мурадян был задержан в январе 2020 года. Его обвинили в педофилии. Следствие считало, что он платил трем девочкам-подросткам за интимную близость. По итогу бывшего народного избранника приговорили к 17 годам колонии. В апелляции адвокатам удалось добиться переквалификации по одному их эпизодов сексуального насилия на более мягкий. По итогу срок был снижен до семи лет.
Между тем следствие вышло на другие преступные эпизоды Мурадяна. К тому моменту он уже отбывал срок за педофилию. В январе 2023 года экс-депутата судили за мошенничество и хранение боеприпасов. По первому пункту обвинений мужчина был оправдан. В июле 2023 года оправдательный приговор за мошенничество был отменен, дело было направлено на новое рассмотрение.
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