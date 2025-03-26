На подсветку здания министерства в Пермском крае потратят миллионы рублей

Стоимость подсветки здания министерства в Кудымкаре — 5,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Все работы должны быть закончены до 27 мая 2025 года (архивное фото)
Все работы должны быть закончены до 27 мая 2025 года (архивное фото) Фото:

В Кудымкаре Пермского края выполнят работы по подсветке здания министерства по делам Коми-Пермяцкого округа. Стоимость работ — почти 5,49 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по подсветке центральной части фасада здания по адресу: РФ, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 33. Первоначальная цена контракта — 5 492 644,79 рублей», — говорится в техзадании к закупке.

По указанному адресу находится четырехэтажное здание министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Сроки выполнения работ — с 28 апреля по 27 мая 2025 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кудымкаре началась модернизация старейшей в городе гостиницы «Парма», на которую выделено 5 млн рублей. Основная часть средств пойдет на замену окон и ремонт основных конструктивов здания. 

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В Кудымкаре Пермского края выполнят работы по подсветке здания министерства по делам Коми-Пермяцкого округа. Стоимость работ — почти 5,49 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. «Выполнение работ по подсветке центральной части фасада здания по адресу: РФ, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 33. Первоначальная цена контракта — 5 492 644,79 рублей», — говорится в техзадании к закупке. По указанному адресу находится четырехэтажное здание министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Сроки выполнения работ — с 28 апреля по 27 мая 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Кудымкаре началась модернизация старейшей в городе гостиницы «Парма», на которую выделено 5 млн рублей. Основная часть средств пойдет на замену окон и ремонт основных конструктивов здания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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