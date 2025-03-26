На подсветку здания министерства в Пермском крае потратят миллионы рублей

В Кудымкаре Пермского края выполнят работы по подсветке здания министерства по делам Коми-Пермяцкого округа. Стоимость работ — почти 5,49 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по подсветке центральной части фасада здания по адресу: РФ, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 33. Первоначальная цена контракта — 5 492 644,79 рублей», — говорится в техзадании к закупке.
По указанному адресу находится четырехэтажное здание министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Сроки выполнения работ — с 28 апреля по 27 мая 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кудымкаре началась модернизация старейшей в городе гостиницы «Парма», на которую выделено 5 млн рублей. Основная часть средств пойдет на замену окон и ремонт основных конструктивов здания.
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