Чернослив, курага, изюм: что полезнее — мнение диетолога

Сухофрукты давно зарекомендовали себя как полезная альтернатива сладостям и перекусам. И лидеры среди них — чернослив, курага и изюм. Но какой из этих продуктов полезнее, можно ли их есть без ограничений и для кого они могут быть опасны, URA.RU рассказала кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
Сравнение чернослива, кураги и изюма: что полезнее
Польза чернослива
Чернослив — это высушенная слива, которая считается одним из самых популярных сухофруктов благодаря своему богатому составу. Он содержит пищевые волокна, витамины группы B, C, E, PP, а также минералы, такие как магний, цинк, кобальт и марганец, отметила Русакова URA.RU.
«Благодаря высокому содержанию клетчатки, чернослив особенно эффективен для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Он помогает бороться с запорами и поддерживает здоровье кишечника. Кроме того, этот сухофрукт укрепляет костную систему за счет наличия кальция и магния», — сообщила она.
Польза кураги
Курага — это высушенные плоды абрикоса, которые часто называют «солнечным продуктом» благодаря своему яркому цвету и полезным свойствам. Она содержит значительное количество витаминов A и C, а также калий и кальций. Поэтому она способна снижать уровень холестерина и положительно влиять на сердечно-сосудистую систему.
«Сухофрукт особенно ценят за способность поддерживать здоровье сосудов и сердца. Его лучше употреблять для профилактики гипертонии и улучшения иммунитета», — добавила специалист.
Польза изюма
Изюм — это высушенный виноград, который известен своими питательными свойствами. В изюме много калия, меди, магния и фосфора, а также содержатся витамины группы B, продолжает эксперт. Он поддерживает работу сердца и укрепляет иммунитет. Изюм считается отличным источником энергии благодаря высокому содержанию природных сахаров. Он особенно полезен для спортсменов и людей, испытывающих повышенные физические нагрузки.
Какой сухофрукт выбрать
«Однозначно ответить, какой из сухофруктов наиболее полезный, сложно, так как у каждого свои плюсы и минусы», — заключила диетолог. Чернослив лучше всего подходит для улучшения пищеварения, курага — для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, а изюм — для восполнения энергии. Выбор зависит от ваших целей и состояния здоровья.
Калорийность
Самым калорийным продуктом среди тройки является изюм — в 100 граммах содержится около 260–290 ккал. Чернослив немного уступает ему с показателем 240 ккал, а курага обладает самой низкой энергетической ценностью — около 215–230 ккал на 100 грамм. Однако важно помнить, что даже курага требует контроля при употреблении, так как ее легко переесть из-за компактного размера.
Сколько можно есть в день кураги, изюма и чернослива
«Стандартная порция, безопасная для организма, составляет 30–40 грамм в день для каждого из этих сухофруктов», — советует диетолог. Это количество обеспечивает организм необходимыми питательными веществами без риска переедания или негативных последствий.
Противопоказания к употреблению чернослива, кураги и изюма: кому стоит быть осторожным
Несмотря на всю пользу сухофруктов, некоторым следует употреблять чернослив, курагу и изюм с осторожностью или вовсе исключить из рациона.
- Общие противопоказания для всех трех сухофруктов:
- Сахарный диабет: высокое содержание сахара в сухофруктах может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Людям с диабетом следует проконсультироваться с врачом перед употреблением чернослива, кураги и изюма, и строго контролировать порции.
- Ожирение: сухофрукты — высококалорийный продукт, поэтому их чрезмерное употребление может способствовать набору веса.
- Заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения: гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, колит — при этих заболеваниях употребление сухофруктов может вызвать вздутие живота, диарею и другие неприятные симптомы.
- Синдром раздраженного кишечника.
Как выбрать качественные сухофрукты
При выборе сухофруктов нужно учитывать обработку, которой подвергся продукт, отметила Русакова. Например, некоторые производители добавляют сахар или консерванты для увеличения срока хранения».
Она рекомендует выбирать сухофрукты без блеска, с естественным цветом и приятным запахом. Также важно проверять упаковку на наличие информации о производителе и дате изготовления. Вот, на что надо обратить внимание:
- Внешний вид: Сухофрукты должны быть целыми, неповрежденными, без плесени и следов вредителей. Цвет должен быть естественным для данного вида сухофруктов. Слишком яркий и неестественный цвет может говорить об использовании красителей.
- Консистенция: Качественные сухофрукты должны быть в меру мягкими и эластичными, не слишком сухими и не слишком влажными.
- Запах: Сухофрукты должны иметь приятный, характерный для данного вида фруктов запах, без посторонних запахов (плесени, затхлости).
- Состав: Внимательно читайте этикетку. В составе не должно быть добавленного сахара, консервантов (особенно диоксида серы E220) и других искусственных добавок.
- Упаковка: должна быть герметична
- Производитель: выбирайте проверенных производителей
Как хранить сухофрукты
Правильное хранение сухофруктов помогает сохранить их вкус, аромат и полезные свойства:
- Температура: Сухофрукты лучше всего хранить в прохладном, сухом и темном месте, при температуре от +5 до +20 °C.
- Влажность: Избегайте хранения сухофруктов в местах с высокой влажностью, так как они могут заплесневеть.
- Упаковка: Храните сухофрукты в герметичной упаковке (стеклянных банках, пластиковых контейнерах, плотных пакетах), чтобы предотвратить попадание влаги, воздуха и насекомых.
- Срок годности: Обычно сухофрукты хранятся от 6 до 12 месяцев, в зависимости от вида и условий хранения.
Рецепты с курагой, изюмом и черносливом
Сухофрукты добавляют сладость, аромат и текстуру, делая блюда более интересными и питательными. Вот несколько популярных рецептов с ними:
Салат с черносливом, курицей и грецкими орехами
Ингредиенты:
- 200 г курицы (отварной или запеченной)
- 100 г чернослива
- 50 г грецких орехов
- 100 г сыра (фета или брынза)
- 1/2 стакана майонеза
- 1 столовая ложка меда
- Соль и перец по вкусу
- Зелень (петрушка или укроп) для украшения
Способ приготовления: нарезать курицу на мелкие кусочки, чернослив — на половинки или четвертинки. Измельчить грецкие орехи. Нарезать сыр на мелкие кусочки. Объединить курицу, чернослив, орехи и сыр в большом салатнике. В отдельной миске смешать майонез и мед. Полить салат майонезно-медовой заправкой и перемешать. Приправить солью и перцем по вкусу. Украсить зеленью и подавать.
Другие идеи блюд с черносливом:
- Тушеная говядина с черносливом
- Утка, фаршированная яблоками и черносливом
- Пирог с черносливом и грецкими орехами
- Чернослив в беконе (запеченный в духовке)
- Творожная запеканка с черносливом
Плов с курицей и курагой
Ингредиенты: 300 г риса (длиннозерный), 400 г куриного филе, 100 г кураги, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. зиры, 1 ч. л. куркумы, 500 мл воды, соль, перец, горсть изюма (по желанию).
Способ приготовления: Курицу нарезать кусочками, обжарить с луком и морковью до золотистого цвета. Добавить промытый рис, курагу (можно замочить на 10 минут), изюм, зиру, куркуму, соль и перец. Залить кипятком, накрыть крышкой и готовить на медленном огне 25–30 минут до готовности риса. Перед подачей аккуратно перемешать.
Другие идеи блюд с курагой:
- Овсяная каша с курагой, медом и миндалем
- Морковный кекс с курагой и корицей
- Салат из свеклы, кураги и феты
- Творожные сырники с курагой
- Компот из кураги и яблок
Кекс «Столичный» с изюмом
Ингредиенты: 200 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г изюма, 1 ст. л. коньяка/рома (по желанию), ванилин, щепотка соли.
Способ приготовления: Изюм замочить в теплой воде (или алкоголе) на 15 минут, обсушить. Масло взбить с сахаром до пышности, добавить яйца по одному. Всыпать муку с разрыхлителем, ванилином и солью, перемешать. Добавить изюм. Выложить тесто в форму, выпекать при 180°C 40–45 минут. Готовый кекс остудить и посыпать сахарной пудрой.
Другие идеи блюд с изюмом:
- Творожная запеканка с изюмом и манкой
- Салат из моркови, яблока и изюма с йогуртом
- Мюсли с изюмом, орехами и медом
- Рождественский штоллен с изюмом и цукатами
- Плов с бараниной, нутом и изюмом
Простой рецепт энергетических батончиков с сухофруктами:
Ингредиенты:
- Курага – 100 г
- Чернослив – 100 г
- Изюм – 100 г
- Орехи (любые) – 100 г
- Овсяные хлопья – 50 г
- Мед – 2 ст. ложки (по желанию)
Приготовление: измельчите сухофрукты и орехи в блендере или мясорубке. Смешайте измельченные сухофрукты и орехи с овсяными хлопьями и медом (если используете). Сформируйте из полученной массы батончики желаемой формы. Заверните батончики в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1-2 часа.
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