«Тампа» вынесла «Юту», благодаря россиянам Кучерову и Васильеву

Четыре очка Кучерова и шатаут Василевского помогли «Тампе» обыграть «Юту» в НХЛ
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Два хоккеиста «Тампы» сделали дубль
Два хоккеиста «Тампы» сделали дубль Фото:

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» (Тампа, Флорида) разгромил «Юту» (Солт-Лейк Сити) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет встречи составил 8:0 (2:0; 4:0; 2:0). Россияне в составе «Тампы» отметились тремя ассистами и голом за авторством форварда Никиты Кучерова и сухим матчем, проведенным вратарем Андреем Василевским.

В матче отличились Джейк Гюнцель (дубль), Виктор Хедман, Гейдж Гонсалвес, Кучеров, Оливер Бьеркстранд (дубль) и Брейден Пойнт. Василевский отразил все 25 бросков противника и оформил шестой шатаут в текущем сезоне. Это позволило ему достичь значимой отметки в своей карьере, став пятым российским вратарем, кому удалось провести 40 сухих матчей в НХЛ.

В последнее время российские хоккеисты активно демонстрируют выдающиеся результаты в НХЛ. Например, Александр Овечкин продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки, забросив 884-ю шайбу в своей карьере, а Илья Сорокин привлек внимание необычным голом в ворота соперника.

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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» (Тампа, Флорида) разгромил «Юту» (Солт-Лейк Сити) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет встречи составил 8:0 (2:0; 4:0; 2:0). Россияне в составе «Тампы» отметились тремя ассистами и голом за авторством форварда Никиты Кучерова и сухим матчем, проведенным вратарем Андреем Василевским. В матче отличились Джейк Гюнцель (дубль), Виктор Хедман, Гейдж Гонсалвес, Кучеров, Оливер Бьеркстранд (дубль) и Брейден Пойнт. Василевский отразил все 25 бросков противника и оформил шестой шатаут в текущем сезоне. Это позволило ему достичь значимой отметки в своей карьере, став пятым российским вратарем, кому удалось провести 40 сухих матчей в НХЛ. В последнее время российские хоккеисты активно демонстрируют выдающиеся результаты в НХЛ. Например, Александр Овечкин продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки, забросив 884-ю шайбу в своей карьере, а Илья Сорокин привлек внимание необычным голом в ворота соперника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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