Дешевые бананы продают в сетевых магазинах
В Перми магазины снизили цены на бананы почти в два раза. Килограмм стали продавать за 89,99 рубля. Такую стоимость корреспондент URA.RU обнаружил в одном из сетевых супермаркетов.
«Бананы весовые. Цена за килограмм — 89,99 рубля», — написано на ценнике. Для сравнения, в начале марта бананы продавали от 170 рублей за килограмм.
Ранее URA.RU сообщило, что с февраля по март цены на бананы в Перми выросли на 15%. Стоимость доходила до 184,99 рубля за килограмм.
Цены на бананы давно не опускались ниже ста рублей
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