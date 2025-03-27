27 марта 2025

В Перми рухнули цены на бананы. Фото

В Перми стоимость килограмма бананов снизилась до 89,99 рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Дешевые бананы продают в сетевых магазинах
Дешевые бананы продают в сетевых магазинах Фото:

В Перми магазины снизили цены на бананы почти в два раза. Килограмм стали продавать за 89,99 рубля. Такую стоимость корреспондент URA.RU обнаружил в одном из сетевых супермаркетов.

«Бананы весовые. Цена за килограмм — 89,99 рубля», — написано на ценнике. Для сравнения, в начале марта бананы продавали от 170 рублей за килограмм.

Ранее URA.RU сообщило, что с февраля по март цены на бананы в Перми выросли на 15%. Стоимость доходила до 184,99 рубля за килограмм.

Цены на бананы давно не опускались ниже ста рублей
Цены на бананы давно не опускались ниже ста рублей
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В Перми магазины снизили цены на бананы почти в два раза. Килограмм стали продавать за 89,99 рубля. Такую стоимость корреспондент URA.RU обнаружил в одном из сетевых супермаркетов. «Бананы весовые. Цена за килограмм — 89,99 рубля», — написано на ценнике. Для сравнения, в начале марта бананы продавали от 170 рублей за килограмм. Ранее URA.RU сообщило, что с февраля по март цены на бананы в Перми выросли на 15%. Стоимость доходила до 184,99 рубля за килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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