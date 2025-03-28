В Екатеринбурге открыли новую школу, туда приехал мэр Орлов. Фото

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Уже 1 апреля за новые парты сядут ученики начальной школы
Уже 1 апреля за новые парты сядут ученики начальной школы Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга 27 марта открыли новую четырехэтажную школу № 314 (ул. Советская, 60). Ради этого в учреждение приехали мэр Алексей Орлов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, рассказали в пресс-службе администрации.

«Здесь прекрасно оборудованы кабинеты физики, химии, информатики, иностранного языка, есть мощный спортивный комплекс, огромный зрительный зал. Здание получилось уникальным по своей оснащенности и красоте», — сказал Орлов, добавив, что в школе также установили станки для 3D-моделирования, оборудование для типографии и школьного телевидения.

Уже 1 апреля за парты школы сядут ученики начальной школы, а с нового учебного года она заработает на полную мощность. Учреждение рассчитано на 1,5 тысячи учеников и отличается необычной архитектурой. Внутри есть актовый зал, столовая, библиотечный центр с коворкингом, две волейбольные и гимнастическая площадки, футбольное поле, а также места для отдыха.

Школа рассчитана на 1,5 тысячи учеников
Школа рассчитана на 1,5 тысячи учеников
Фото:

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В Кировском районе Екатеринбурга 27 марта открыли новую четырехэтажную школу № 314 (ул. Советская, 60). Ради этого в учреждение приехали мэр Алексей Орлов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, рассказали в пресс-службе администрации. «Здесь прекрасно оборудованы кабинеты физики, химии, информатики, иностранного языка, есть мощный спортивный комплекс, огромный зрительный зал. Здание получилось уникальным по своей оснащенности и красоте», — сказал Орлов, добавив, что в школе также установили станки для 3D-моделирования, оборудование для типографии и школьного телевидения. Уже 1 апреля за парты школы сядут ученики начальной школы, а с нового учебного года она заработает на полную мощность. Учреждение рассчитано на 1,5 тысячи учеников и отличается необычной архитектурой. Внутри есть актовый зал, столовая, библиотечный центр с коворкингом, две волейбольные и гимнастическая площадки, футбольное поле, а также места для отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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