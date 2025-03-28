В Кировском районе Екатеринбурга 27 марта открыли новую четырехэтажную школу № 314 (ул. Советская, 60). Ради этого в учреждение приехали мэр Алексей Орлов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, рассказали в пресс-службе администрации.
«Здесь прекрасно оборудованы кабинеты физики, химии, информатики, иностранного языка, есть мощный спортивный комплекс, огромный зрительный зал. Здание получилось уникальным по своей оснащенности и красоте», — сказал Орлов, добавив, что в школе также установили станки для 3D-моделирования, оборудование для типографии и школьного телевидения.
Уже 1 апреля за парты школы сядут ученики начальной школы, а с нового учебного года она заработает на полную мощность. Учреждение рассчитано на 1,5 тысячи учеников и отличается необычной архитектурой. Внутри есть актовый зал, столовая, библиотечный центр с коворкингом, две волейбольные и гимнастическая площадки, футбольное поле, а также места для отдыха.
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