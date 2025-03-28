Более 240 километров дорог обновят в Челябинской области в 2025 году

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Строительство реконструкция развернутся на дорогах во всех районах региона
Строительство реконструкция развернутся на дорогах во всех районах региона Фото:

В Челябинской области в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году будет обновлено более 240 километров дорог. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.

«Перед дорожниками в предстоящем сезоне стоят серьезные задачи. Строительство, реконструкции, капремонты развернутся на дорогах во всех районах региона», — заявил Текслер на заседании, посвященном развитию дорожной инфраструктуры региона в 2025 году. В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за год планируется обновить более 240 километров дорог.

Размер дорожного фонда на текущий год увеличен. Конкурсы по большинству контрактов уже проведены. Особое внимание в этом году будет уделено ремонту, строительству и реконструкции местных, муниципальных дорог.

С 31 марта для проведения ремонтных работ будет введено ограничение для транспорта на некоторых участках федеральной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Ограничение продлится до 15 октября.

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В Челябинской области в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году будет обновлено более 240 километров дорог. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер. «Перед дорожниками в предстоящем сезоне стоят серьезные задачи. Строительство, реконструкции, капремонты развернутся на дорогах во всех районах региона», — заявил Текслер на заседании, посвященном развитию дорожной инфраструктуры региона в 2025 году. В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за год планируется обновить более 240 километров дорог. Размер дорожного фонда на текущий год увеличен. Конкурсы по большинству контрактов уже проведены. Особое внимание в этом году будет уделено ремонту, строительству и реконструкции местных, муниципальных дорог. С 31 марта для проведения ремонтных работ будет введено ограничение для транспорта на некоторых участках федеральной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Ограничение продлится до 15 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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