Более 240 километров дорог обновят в Челябинской области в 2025 году

В Челябинской области в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году будет обновлено более 240 километров дорог. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.
«Перед дорожниками в предстоящем сезоне стоят серьезные задачи. Строительство, реконструкции, капремонты развернутся на дорогах во всех районах региона», — заявил Текслер на заседании, посвященном развитию дорожной инфраструктуры региона в 2025 году. В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за год планируется обновить более 240 километров дорог.
Размер дорожного фонда на текущий год увеличен. Конкурсы по большинству контрактов уже проведены. Особое внимание в этом году будет уделено ремонту, строительству и реконструкции местных, муниципальных дорог.
С 31 марта для проведения ремонтных работ будет введено ограничение для транспорта на некоторых участках федеральной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Ограничение продлится до 15 октября.
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