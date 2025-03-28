Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом страны. Основной темой обсуждения стало развитие сотрудничества России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в Кремле.
«Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности», — передали в Кремле. Сегодня российский лидер также провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе них стороны обсудили мирное урегулирование ситуации на Украине, вопрос Черноморских инициатив и двусторонние отношения.
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