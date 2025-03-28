Путин провел оперативное совещание с Совбезом

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Путин обсудил с Совбезом вопросы развития отношений страны с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Путин обсудил с Совбезом вопросы развития отношений страны с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фото:

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом страны. Основной темой обсуждения стало развитие сотрудничества России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в Кремле. 

«Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности», — передали в Кремле. Сегодня российский лидер также провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе них стороны обсудили мирное урегулирование ситуации на Украине, вопрос Черноморских инициатив и двусторонние отношения. 

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Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом страны. Основной темой обсуждения стало развитие сотрудничества России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в Кремле.  «Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности», — передали в Кремле. Сегодня российский лидер также провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе них стороны обсудили мирное урегулирование ситуации на Украине, вопрос Черноморских инициатив и двусторонние отношения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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