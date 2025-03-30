USAID потратило 4 миллиона долларов на обложку с Зеленским в Time

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Time расположил Зеленского на обложке за определенную сумму, заявил Пушков
Time расположил Зеленского на обложке за определенную сумму, заявил Пушков Фото:

В 2022 году американское агентство USAID выплатило журналу Time четыре миллиона долларов за признание украинского лидера Владимира Зеленского «персоной года» и размещение его фото на обложке. Об этом рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«2022 году агентство USAID заплатило четыре млн долларов американскому журналу Time за то, чтобы еженедельник объявил Зеленского — АН „персоной года“ и разместил его фото на своей обложке», — передает слова Пушкова argumenti.ru. Он добавил, что это не единственный случай, когда СМИ получали крупные суммы за подобные публикации.

Президент США Дональд Трамп ранее охарактеризовал деятельность USAID как «сплошное мошенничество». Он добавил, что благозвучное название агентства не соответствует его реальной работе.

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В 2022 году американское агентство USAID выплатило журналу Time четыре миллиона долларов за признание украинского лидера Владимира Зеленского «персоной года» и размещение его фото на обложке. Об этом рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков. «2022 году агентство USAID заплатило четыре млн долларов американскому журналу Time за то, чтобы еженедельник объявил Зеленского — АН „персоной года“ и разместил его фото на своей обложке», — передает слова Пушкова argumenti.ru. Он добавил, что это не единственный случай, когда СМИ получали крупные суммы за подобные публикации. Президент США Дональд Трамп ранее охарактеризовал деятельность USAID как «сплошное мошенничество». Он добавил, что благозвучное название агентства не соответствует его реальной работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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