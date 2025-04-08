Как Каменск-Уральский стал металлическим тылом страны во время Великой Отечественной войны. Фото, видео

30 тысяч жителей Каменска-Уральского ушли на фронт в Великую Отечественную войну

08 апреля 2025 в 18:19 Размер текста - 17 +

Каменску-Уральскому присвоено звание «Город трудовой доблести» в 2023 году Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В годы Великой Отечественной войны Каменск-Уральский стал так называемым металлическим тылом Советского Союза, можно с уверенностью сказать: без упорного труда каменцев на заводах и солдат, которые отправились на фронт, победить было бы гораздо сложнее. Корреспондент URA.RU отправился в маленькое путешествие, чтобы своими глазами увидеть музеи и памятники, пройтись по улице с именем героя и познакомиться с людьми, которые знают историю Каменска-Уральского в деталях. Первой остановкой стала редакция газеты «Каменский рабочий», где удалось изучить архивные публикации. В годы войны бумаги для газет не хватало, а потому ее делали из подручных средств. Заголовок свежего выпуска газеты от 22 июня 1941 года гласил: «Грудью встанем на защиту родины!», и каменцы встали. Уже в апреле 1942-го жители собирали деньги на танковую колонну, а в номерах публиковались отчеты о сборах. В конце концов каменцы общими усилиями собрали девять миллионов рублей, тогда Иосиф Сталин написал секретарю горкома ВКП (б) Матузкову: «Передайте трудящимся города Каменска-Уральского, собравшим девять миллионов рублей на строительство танковой колонны „Рабочий Каменска-Уральского“ и на эскадрилью боевых самолетов „Уральский алюминщик“, мой братский привет и благодарность Красной Армии». Сталин передал каменцам «привет» Фото: Илья Московец © URA.RU А в одном из февральских выпусков обнаружилась заметка об удивительном случае. Каменский охотник поймал в капкан волка, тем самым выполнив договор по сдаче пушнины на 200%. В марте мужчина вновь убил волка, перевыполнив план уже на 300%. Главный редактор «Каменского рабочего» Антон Ядренников рассказал, что в период, когда еды не хватало, жителей учили сохранять верхушки клубней картофеля и проращивать их. Однако идея не принесла больших результатов, и от заготовки клубней отказались. Затем в компании с главредом отправились на прогулку по улицам города. Каменск-Уральский застроен малоэтажными домами, а ранним утром рабочего дня там очень тихо и размеренно. Следующей точкой стал памятник Григорию Кунавину — герою Великой Отечественной войны, который накрыл собой пулемет противника. Это решение позволило отряду солдат освободить польскую деревню Герасимовичи от фашистов. Кунавину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, его имя носят улица и школа № 60 в Каменске-Уральском. А в 1965 году 9 мая в городе открыли памятник в честь героя. Кунавин ушел на фронт из маленького здания военкомата по улице Коммунистической молодежи, 8, откуда также отправились сражаться за Родину более 30 тысяч каменцев, сейчас там расположен оздоровительный фито-центр. «Недалеко от бывшего здания военкомата сейчас находится Спасо-Преображенский мужской монастырь, в годы Великой Отечественной войны там располагался хлебозавод, обеспечивал продукцией весь город», — поделился Ядренников. Через дорогу от военкомата — Краеведческий музей. Это наша вторая остановка. Здесь теме Великой Отечественной войны посвящена отдельная экспозиция. Мы попросили экскурсовода Полину рассказать подробнее о заводах, которые работали тогда на благо фронта. «В самые быстрые сроки с европейской части страны, которую охватили боевые действия, в Каменск-Уральский эвакуировали 45 предприятий с рабочими из Ленинграда, Москвы, Саратова, Тулы и других городов. До войны в городе жила 51 тысяча человек, а к ноябрю 1942-го число выросло до 125 тысяч», — начала Полина. В Каменск-Уральский с начала Великой Отечественной войны эвакуировали 45 предприятий Фото: Илья Московец © URA.RU Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском с 1941-го по январь 1943-го был единственным в стране предприятием, которое производило алюминий в годы Великой Отечественной войны, тогда как у немцев таких заводов было 28. Каменские алюминщики делали все возможное, чтобы помочь фронту: выпускали в шесть раз больше продукции. «От такого бешеного темпа первый директор завода Виктор Богданчиков умер в своем рабочем кресле. Вторым директором предприятия стал Ефим Славский, внесший огромный вклад в развитие города, атомной промышленности страны и завода». На УАЗе изготавливали специальный сплав — силумин, необходимый при создании автомобильных, авиационных и танковых моторов. Синарский трубный завод производил, что понятно из названия, трубы, гильзы из черного металла и пружины для пистолета-пулемета Шпагина (ППШ). Каменские трубники в годы Великой Отечественной войны произвели 264 миллиона метров труб. На территорию трубного завода были помещены восемь предприятий, к чему ни одно производство не могло быть готовым. Однако Синарский трубный завод справился. С Синарской железнодорожной станции (сейчас ее не существует) уходили солдаты с военной техникой, поезда шли с востока на запад. С запада на восток шли поезда с эвакуированными людьми и предприятиями. Литейный завод оказал сильнейшее влияние на авиацию Советского Союза в годы Отечественной войны. На предприятии делали колеса для самолетов ТУ-2, Е-4, ИЛ-6. Чтобы помочь рабочим, на смены часто выходили дети. Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) ранее назывался заводом № 268, там для фронта производили штампованные лопасти. В Каменске-Уральском располагался единственный в стране завод по производству алюминиевых и магниевых пудр, необходимых для начинения снарядов — ныне это завод ОЦМ (Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов). Плафоны делали из газет Фото: Илья Московец © URA.RU Из-за резкого увеличения населения каменцы ютились в маленьких комнатах — в одной могло располагаться восемь человек. А в трехкомнатных квартирах умещалось до 11 семей, для жилья использовали подвальные помещения, надстраивали этажи — такие дома до сих пор сохранились. Не хватало даже плафонов — их делали из столичных газет, затем их заменили издания «Каменский рабочий» и «Синарский трубник». На газетных полях школьники выполняли домашнее задание. Каменск-Уральский в годы Великой Отечественной войны стал как бы сердцем, без которого было бы невозможно построить ни один двигатель танка Т-34 и ни один самолет. Каменцы не только тяжелым трудом на предприятиях приближали победу, но и собирали средства на строительство боевой техники, семьям фронтовиков, а солдатам отправляли посылки. Туда клали валенки, варежки, книги, продукты и письма — в них передавали приветы и очень ждали возвращения домой с победой. В 2021 году 20 мая указом президента России Владимира Путина Каменску-Уральскому было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». А в 2023 году на центральной площади Каменска-Уральского установили стелу в честь этого события. Все части стелы выполнены из алюминия, на левой стороне — фотографии 1941-го года, на одной из них происходит разливка алюминия, на другой кремний выливают из печи. А на правой стороне стелы — барельефы с изображениями Синарского трубного завода и Завода по обработке цветных металлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны Каменск-Уральский стал так называемым металлическим тылом Советского Союза, можно с уверенностью сказать: без упорного труда каменцев на заводах и солдат, которые отправились на фронт, победить было бы гораздо сложнее. Корреспондент URA.RU отправился в маленькое путешествие, чтобы своими глазами увидеть музеи и памятники, пройтись по улице с именем героя и познакомиться с людьми, которые знают историю Каменска-Уральского в деталях. Первой остановкой стала редакция газеты «Каменский рабочий», где удалось изучить архивные публикации. В годы войны бумаги для газет не хватало, а потому ее делали из подручных средств. Заголовок свежего выпуска газеты от 22 июня 1941 года гласил: «Грудью встанем на защиту родины!», и каменцы встали. Уже в апреле 1942-го жители собирали деньги на танковую колонну, а в номерах публиковались отчеты о сборах. В конце концов каменцы общими усилиями собрали девять миллионов рублей, тогда Иосиф Сталин написал секретарю горкома ВКП (б) Матузкову: «Передайте трудящимся города Каменска-Уральского, собравшим девять миллионов рублей на строительство танковой колонны „Рабочий Каменска-Уральского“ и на эскадрилью боевых самолетов „Уральский алюминщик“, мой братский привет и благодарность Красной Армии». А в одном из февральских выпусков обнаружилась заметка об удивительном случае. Каменский охотник поймал в капкан волка, тем самым выполнив договор по сдаче пушнины на 200%. В марте мужчина вновь убил волка, перевыполнив план уже на 300%. Главный редактор «Каменского рабочего» Антон Ядренников рассказал, что в период, когда еды не хватало, жителей учили сохранять верхушки клубней картофеля и проращивать их. Однако идея не принесла больших результатов, и от заготовки клубней отказались. Затем в компании с главредом отправились на прогулку по улицам города. Каменск-Уральский застроен малоэтажными домами, а ранним утром рабочего дня там очень тихо и размеренно. Следующей точкой стал памятник Григорию Кунавину — герою Великой Отечественной войны, который накрыл собой пулемет противника. Это решение позволило отряду солдат освободить польскую деревню Герасимовичи от фашистов. Кунавину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, его имя носят улица и школа № 60 в Каменске-Уральском. А в 1965 году 9 мая в городе открыли памятник в честь героя. Кунавин ушел на фронт из маленького здания военкомата по улице Коммунистической молодежи, 8, откуда также отправились сражаться за Родину более 30 тысяч каменцев, сейчас там расположен оздоровительный фито-центр. «Недалеко от бывшего здания военкомата сейчас находится Спасо-Преображенский мужской монастырь, в годы Великой Отечественной войны там располагался хлебозавод, обеспечивал продукцией весь город», — поделился Ядренников. Через дорогу от военкомата — Краеведческий музей. Это наша вторая остановка. Здесь теме Великой Отечественной войны посвящена отдельная экспозиция. Мы попросили экскурсовода Полину рассказать подробнее о заводах, которые работали тогда на благо фронта. «В самые быстрые сроки с европейской части страны, которую охватили боевые действия, в Каменск-Уральский эвакуировали 45 предприятий с рабочими из Ленинграда, Москвы, Саратова, Тулы и других городов. До войны в городе жила 51 тысяча человек, а к ноябрю 1942-го число выросло до 125 тысяч», — начала Полина. Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском с 1941-го по январь 1943-го был единственным в стране предприятием, которое производило алюминий в годы Великой Отечественной войны, тогда как у немцев таких заводов было 28. Каменские алюминщики делали все возможное, чтобы помочь фронту: выпускали в шесть раз больше продукции. «От такого бешеного темпа первый директор завода Виктор Богданчиков умер в своем рабочем кресле. Вторым директором предприятия стал Ефим Славский, внесший огромный вклад в развитие города, атомной промышленности страны и завода». На УАЗе изготавливали специальный сплав — силумин, необходимый при создании автомобильных, авиационных и танковых моторов. Синарский трубный завод производил, что понятно из названия, трубы, гильзы из черного металла и пружины для пистолета-пулемета Шпагина (ППШ). Каменские трубники в годы Великой Отечественной войны произвели 264 миллиона метров труб. На территорию трубного завода были помещены восемь предприятий, к чему ни одно производство не могло быть готовым. Однако Синарский трубный завод справился. С Синарской железнодорожной станции (сейчас ее не существует) уходили солдаты с военной техникой, поезда шли с востока на запад. С запада на восток шли поезда с эвакуированными людьми и предприятиями. Литейный завод оказал сильнейшее влияние на авиацию Советского Союза в годы Отечественной войны. На предприятии делали колеса для самолетов ТУ-2, Е-4, ИЛ-6. Чтобы помочь рабочим, на смены часто выходили дети. Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) ранее назывался заводом № 268, там для фронта производили штампованные лопасти. В Каменске-Уральском располагался единственный в стране завод по производству алюминиевых и магниевых пудр, необходимых для начинения снарядов — ныне это завод ОЦМ (Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов). Из-за резкого увеличения населения каменцы ютились в маленьких комнатах — в одной могло располагаться восемь человек. А в трехкомнатных квартирах умещалось до 11 семей, для жилья использовали подвальные помещения, надстраивали этажи — такие дома до сих пор сохранились. Не хватало даже плафонов — их делали из столичных газет, затем их заменили издания «Каменский рабочий» и «Синарский трубник». На газетных полях школьники выполняли домашнее задание. Каменск-Уральский в годы Великой Отечественной войны стал как бы сердцем, без которого было бы невозможно построить ни один двигатель танка Т-34 и ни один самолет. Каменцы не только тяжелым трудом на предприятиях приближали победу, но и собирали средства на строительство боевой техники, семьям фронтовиков, а солдатам отправляли посылки. Туда клали валенки, варежки, книги, продукты и письма — в них передавали приветы и очень ждали возвращения домой с победой. В 2021 году 20 мая указом президента России Владимира Путина Каменску-Уральскому было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». А в 2023 году на центральной площади Каменска-Уральского установили стелу в честь этого события. Все части стелы выполнены из алюминия, на левой стороне — фотографии 1941-го года, на одной из них происходит разливка алюминия, на другой кремний выливают из печи. А на правой стороне стелы — барельефы с изображениями Синарского трубного завода и Завода по обработке цветных металлов.