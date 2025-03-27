Украинские спецслужбы готовят подлянку России в Николаеве

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Киев готовится устроить взрывы в Николаеве для обвинения России
Киев готовится устроить взрывы в Николаеве для обвинения России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские спецслужбы собираются организовать провокации в Николаеве (Николаевская область, Украина), целью которых является обвинение России и оправдание нападений ВСУ на энергетические российские объекты. Об этом сообщил представитель подполья.

«Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве <...> Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договоренностей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма», — сказал представитель подполья в беседе с РИА Новости. По его словам, в Николаев привозят обломки российских беспилотников типа «Герань» и большое количество взрывчатки, каждая группа диверсантов включает специалистов по минно-взрывному делу, журналистов и блогеров.

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы США Дональда Трампа прекратить удары по энергетической ифнарструктуре. Позже, на российско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта был проработан механизм запрета таких ударов, также был разработан список объектов, которые не должны подвергаться атакам. При этом Киев нападал на энергетические объекты РФ и после разговора Путина и Трампа, и после переговоров в Эр-Рияде.

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Украинские спецслужбы собираются организовать провокации в Николаеве (Николаевская область, Украина), целью которых является обвинение России и оправдание нападений ВСУ на энергетические российские объекты. Об этом сообщил представитель подполья. «Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве <...> Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договоренностей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма», — сказал представитель подполья в беседе с РИА Новости. По его словам, в Николаев привозят обломки российских беспилотников типа «Герань» и большое количество взрывчатки, каждая группа диверсантов включает специалистов по минно-взрывному делу, журналистов и блогеров. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы США Дональда Трампа прекратить удары по энергетической ифнарструктуре. Позже, на российско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта был проработан механизм запрета таких ударов, также был разработан список объектов, которые не должны подвергаться атакам. При этом Киев нападал на энергетические объекты РФ и после разговора Путина и Трампа, и после переговоров в Эр-Рияде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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