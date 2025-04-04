Киев показывает отсутствие интереса к урегулированию конфликта с Россией, используя атаки беспилотниками на территории РФ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Более 100 украинских БПЛА, отправленных бомбить гражданские объекты на территории России всего за одну ночь, в тысячу раз показательнее, чем стоны [украинского лидера Владимира] Зеленского, о его „стремлении к миру“... Киев демонстрирует отсутствие любого желания двигаться к урегулированию и к режиму прекращения огня», — написал Мирошник в своем официальном telegram-канале. Он также указал на нервную реакцию Киева на продолжение диалога России и США.
Посол подчеркнул, что такие действия со стороны Украины не способствуют деэскалации напряженности и мирному разрешению конфликта. Он выразил мнение, что действия Киева лишь усугубляют ситуацию и мешают процессу диалога на международной арене.
В ночь на 4 апреля средства ПВО России успешно уничтожили 107 беспилотников Украины над различными регионами страны, пишет RT. Наибольшее количество дронов было сбито над Курской областью, их число достигло 34. В Орловской области было уничтожено 30 беспилотников. Отмечается также, что ПВО вело активные действия над территориями Липецкой, Калужской, Ростовской, Тамбовской, Московской, Брянской, Воронежской и Тульской областей.
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