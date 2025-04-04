Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на предприятии в Березниках

Управление Роспотребнадзора провело выездные замеры воздуха. Специалисты брали пробы в районах, прилегающих к месту возгорания на трансформаторной подстанции ООО «Сода-Хлорат» в Березниках Пермского края.
«Специалисты искали в пробах: продукты горения, включая оксид и диоксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, хлороводород, аммиак, формальдегид, циановодород, взвешенные частицы (РМ 10, РМ 2,5), сероводород, ксилол, толуол. Также измерен радиационный фон», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Результаты показали, что концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенические нормативы. Радиационный фон находится в пределах нормы.
Ранее URA.RU сообщало подробности ЧП. Пожар в Березниках на объекте «Сода Хлорат» произошел в 3 апреля в 21:36 из-за технологического нарушения. Без электричества остались «Березниковский содовый завод» и «Сода-хлорат». Возгорание тушили более 40 человек и 16 единиц техники. В 01:33 сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. Во время ЧП пострадавших нет.
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