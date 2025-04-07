Путин запретил навязывать потребителям любые товары и услуги

С 1 сентября 2025 года потребителям больше не будут навязывать дополнительные товары, работы и услуги. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Согласно новому закону, продавцы, исполнители услуг и владельцы агрегаторов не имеют права автоматически отмечать согласие потребителей на покупку дополнительных товаров или на проведение дополнительных работ и услуг. В случаях, когда потребитель действительно желает приобрести эти товары или услуги, он должен подтвердить свое согласие в письменной форме. Подписанный Путиным документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Он вносит изменения в статью 16 закона «О защите прав потребителей».
Новый закон также предоставляет потребителям право отказаться от оплаты навязанных им товаров или услуг и требовать возврата уже уплаченных средств в течение трех дней с момента предъявления требования. Эти меры направлены на усиление защиты прав потребителей и поддержку добросовестных предпринимателей, которые не прибегают к подобным уловкам.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ранее применяемая тактика навязывания дополнительных услуг была направлена на то, чтобы вынудить потребителя переплачивать за ненужные товары или услуги. «Человек не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать, а при попытке отказаться ему грозят отказом в заключении договора и даже штрафом, или не дают обещанную скидку», — пояснил Мишустин.
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