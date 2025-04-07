Для лишившихся зрения бойцов СВО провели мастер-класс

Паралимпийский комитет России совместно с Всероссийской федерацией спорта слепых провел первый мастер-класс для ветеранов СВО, получивших ранения и инвалидность по зрению. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
«егодня в Центре реабилитации имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде совместно с Всероссийской федерацией спорта слепых были проведены первый паралимпийский урок и мастер-классы для ветеранов специальной военной операции, получивших ранения и последующую инвалидность по зрению», — сообщил Павел Рожков в беседе с ТАСС . Рожков подчеркнул значимость физической культуры в процессе реабилитации и социализации лиц с инвалидностью по зрению. Он отметил, что участие в спортивных мероприятиях способствует скорейшему возвращению к активной жизни. Кроме того, ветераны СВО проявили большой интерес к паралимпийскому спорту и имели возможность пообщаться с профессиональными спортсменами и тренерами, что помогает в их дальнейшей социализации и адаптации.
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