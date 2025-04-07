07 апреля 2025

Житель ХМАО заплатил 50 тысяч рублей за нападение на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО напал на полицейского и заплатил штраф
Житель ХМАО напал на полицейского и заплатил штраф Фото:

Суд в городе Урай (ХМАО) оштрафовал местного жителя на 50 тысяч рублей за применение насилия в отношении участкового. Об этом сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО на  официальном сайте.

«27-летнего гражданина суд признал виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, сотруднику полиции, исполняющего свои обязанности. Не дожидаясь дальнейшего применения мер принудительного исполнения со стороны судебного пристава, мужчина оплатил всю сумму штрафа», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел при задержании, когда участковый пытался пресечь противоправные действия. За нападение суд наказал югорчанина штрафом. После вынесения решения суда судебные приставы завели на югорчанина исполнительное производство. Они запретили нарушителю выезжать за границу и вручили ему постановление о штрафе. После оплаты всей суммы приставы закрыли дело.

Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном вокзале Нижневартовска пьяный местный житель попытался проникнуть на поезд. Полицейские остановили мужчину, но он напал на них.

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Суд в городе Урай (ХМАО) оштрафовал местного жителя на 50 тысяч рублей за применение насилия в отношении участкового. Об этом сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО на  официальном сайте. «27-летнего гражданина суд признал виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, сотруднику полиции, исполняющего свои обязанности. Не дожидаясь дальнейшего применения мер принудительного исполнения со стороны судебного пристава, мужчина оплатил всю сумму штрафа», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел при задержании, когда участковый пытался пресечь противоправные действия. За нападение суд наказал югорчанина штрафом. После вынесения решения суда судебные приставы завели на югорчанина исполнительное производство. Они запретили нарушителю выезжать за границу и вручили ему постановление о штрафе. После оплаты всей суммы приставы закрыли дело. Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном вокзале Нижневартовска пьяный местный житель попытался проникнуть на поезд. Полицейские остановили мужчину, но он напал на них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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