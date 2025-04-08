Уральский титановый гигант в 2024 году потратил миллиарды рублей на поддержку сотрудников

По итогам 2024 года траты свердловской компании «ВСМПО-Ависма» (один из мировых лидеров по производству титана) на благотворительность и социальную сферу составили более 2,5 миллиардов рублей. В основном деньги были направлены на социальную поддержку сотрудников и их семей, реализацию благотворительных программ и развитие территорий присутствия — Верхней Салды (Свердловская область) и Березников (Пермский край), сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации.
«„ВСМПО-Ависма“ — это не только крупнейший производитель титана в России, но и градообразующее предприятие Верхней Салды. На двух предприятиях у нас трудятся около 20 тысяч сотрудников, и мы стремимся создать для них комфортные условия жизни. Ежегодная индексация зарплаты, путевки в санатории и оздоровительные лагеря, компенсация расходов на питание — это лишь некоторые из мер, которые мы предпринимаем, заботясь о нашем большом коллективе», — рассказал генеральный директор корпорации Дмитрий Трифонов.
На предоставление льгот работникам и их семьям компания потратила 873,6 млн рублей. Так, работодатель предоставлял выплаты за стаж, социальные отпуска, путевки на санаторно — курортное лечение, в детские оздоровительные лагеря.
На благотворительные программы «ВСПМО-Ависма» направила почти полмиллиарда рублей. Средства пошли на развитие профессионально-индустриального кластера «Перспектива» (открытие мастерской по направлению «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), дооснащение мастерских Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа (ВСАМК), а также строительство креативного молодежного пространства в Верхней Салде.
Другую часть средств компания выделила на развитие территорий присутствия. Так, «ВСПМО-Ависма» участвует в программе городского благоустройства. В 2024 году компания спонсировала 9 проектов инициативного бюджетирования на сумму более 6 млн рублей. Кроме того, компания ведет строительство двух 9-ти этажных домов для сотрудников. Их постройка закончится в марте 2026 года.
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