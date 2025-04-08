08 апреля 2025

«Поезд Победы» на паровой тяге прибудет в Челябинскую область накануне 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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«Поезд Победы» посетит четыре города в Челябинской области (архивное фото)
«Поезд Победы» посетит четыре города в Челябинской области (архивное фото) Фото:

Ретропоезд в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетит города Челябинской области с 4 по 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«„Поезда Победы“ на паровой тяге прибудут в Челябинскую, Оренбургскую и Курганскую области накануне 9 мая. В этом году торжественные мероприятия с прибытием ретропоездов пройдут в восьми городах в трех регионах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В Магнитогорск «Поезд Победы» прибудет 4 мая, в Карталы — 5 мая, в Троицк — 6 мая, в Челябинск — 7 мая. В состав поездов войдут специальные вагоны «теплушки» с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах пройдут выступления творческих коллективов. Время прибытия поездов станет известно позднее.

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Ретропоезд в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетит города Челябинской области с 4 по 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «„Поезда Победы“ на паровой тяге прибудут в Челябинскую, Оренбургскую и Курганскую области накануне 9 мая. В этом году торжественные мероприятия с прибытием ретропоездов пройдут в восьми городах в трех регионах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Магнитогорск «Поезд Победы» прибудет 4 мая, в Карталы — 5 мая, в Троицк — 6 мая, в Челябинск — 7 мая. В состав поездов войдут специальные вагоны «теплушки» с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах пройдут выступления творческих коллективов. Время прибытия поездов станет известно позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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