«Поезд Победы» на паровой тяге прибудет в Челябинскую область накануне 9 мая

Ретропоезд в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетит города Челябинской области с 4 по 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«„Поезда Победы“ на паровой тяге прибудут в Челябинскую, Оренбургскую и Курганскую области накануне 9 мая. В этом году торжественные мероприятия с прибытием ретропоездов пройдут в восьми городах в трех регионах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В Магнитогорск «Поезд Победы» прибудет 4 мая, в Карталы — 5 мая, в Троицк — 6 мая, в Челябинск — 7 мая. В состав поездов войдут специальные вагоны «теплушки» с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах пройдут выступления творческих коллективов. Время прибытия поездов станет известно позднее.
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