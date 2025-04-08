08 апреля 2025

Паслер сохранил замгубернатора, которому прочили отставку

Сергей Швиндт продолжит работу в свердловском правительстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Швиндт (по центру) в правительстве работает с 2009 года
Сергей Швиндт (по центру) в правительстве работает с 2009 года Фото:
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт, курирующий в правительстве минстрой, минЖКХ и минтранс, остается в команде врио главы региона Дениса Паслера, несмотря на слухи о скорой отставке. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональному кабмину.

«Как минимум до [губернаторских] выборов Швиндт будет работать», — уточнил один из собеседников. По данным другого источника, днем 7 апреля Паслер «долго разговаривал» со Швиндтом, и чиновник вышел из приемной шефа «в приподнятом настроении и с новыми задачами». «В четверг [10 апреля] ему поручено встречать главу Росавтодора [Романа Новикова]», — добавил еще один источник. Сам Швиндт на вопрос корреспондента в мессенджере о своих планах не ответил.

Слухи о том, что он может покинуть кабмин, появились сразу после смены власти в регионе в конце марта. Один из источников URA.RU, например, делился, что Швиндт, который в момент отставки Евгения Куйвашева и назначения Паслера был в отпуске, якобы хотел сразу после выхода на работу написать заявление по-собственному.

Его вероятным преемником источники агентства в окружении Паслера называли хорошо знакомого Паслеру гендиректора «ГАЗЭКСа» Валерия Боровикова. Обсуждалась и другая версия: якобы функционал Швиндта мог забрать первый замгубернатора Алексей Шмыков.

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Замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт, курирующий в правительстве минстрой, минЖКХ и минтранс, остается в команде врио главы региона Дениса Паслера, несмотря на слухи о скорой отставке. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональному кабмину. «Как минимум до [губернаторских] выборов Швиндт будет работать», — уточнил один из собеседников. По данным другого источника, днем 7 апреля Паслер «долго разговаривал» со Швиндтом, и чиновник вышел из приемной шефа «в приподнятом настроении и с новыми задачами». «В четверг [10 апреля] ему поручено встречать главу Росавтодора [Романа Новикова]», — добавил еще один источник. Сам Швиндт на вопрос корреспондента в мессенджере о своих планах не ответил. Слухи о том, что он может покинуть кабмин, появились сразу после смены власти в регионе в конце марта. Один из источников URA.RU, например, делился, что Швиндт, который в момент отставки Евгения Куйвашева и назначения Паслера был в отпуске, якобы хотел сразу после выхода на работу написать заявление по-собственному. Его вероятным преемником источники агентства в окружении Паслера называли хорошо знакомого Паслеру гендиректора «ГАЗЭКСа» Валерия Боровикова. Обсуждалась и другая версия: якобы функционал Швиндта мог забрать первый замгубернатора Алексей Шмыков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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