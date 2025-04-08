Более тонны опасного мяса изъяли из оборота в Челябинской области

Более тонны свинины неизвестного происхождения, которую из Екатеринбурга в Челябинск доставили якобы за 41 минуту, изъяли из оборота. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«В Челябинской области из оборота изъяли 1009,7 кг лопатки свиной. Товар свердловское предприятие из Пригородного района по документам якобы доставило в Челябинск на Копейское шоссе за 41 минуту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
При анализе данных ФГИС «Меркурий» установлено, что спустя три минуты после доставки мяса из Екатеринбурга, его повезли получателю на Троицкий тракт. В 11:17 там подтвердили, что получили мясо и выложили на прилавок.
Подозрительную продукцию уничтожили. Всем участникам схемы вынесены предостережения о недопустимости нарушения требований. Аттестованному специалисту предприятия-производителя приостановлена регистрация в ФГИС «ВетИС».
«Светофор» в Магнитогорске ранее торговал просроченными продуктами. В трех торговых точках 2,578 тонны свинины ушло в реализацию с истекшими сроками годности, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Другие нарушения тоже были связаны с неясными сроками доставки.
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