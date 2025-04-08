08 апреля 2025

Более тонны опасного мяса изъяли из оборота в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясо из Екатеринбурга в Челябинск смогли доставить за 41 минуту
Мясо из Екатеринбурга в Челябинск смогли доставить за 41 минуту Фото:

Более тонны свинины неизвестного происхождения, которую из Екатеринбурга в Челябинск доставили якобы за 41 минуту, изъяли из оборота. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В Челябинской области из оборота изъяли 1009,7 кг лопатки свиной. Товар свердловское предприятие из Пригородного района по документам якобы доставило в Челябинск на Копейское шоссе за 41 минуту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

При анализе данных ФГИС «Меркурий» установлено, что спустя три минуты после доставки мяса из Екатеринбурга, его повезли получателю на Троицкий тракт. В 11:17 там подтвердили, что получили мясо и выложили на прилавок.

Подозрительную продукцию уничтожили. Всем участникам схемы вынесены предостережения о недопустимости нарушения требований. Аттестованному специалисту предприятия-производителя приостановлена регистрация в ФГИС «ВетИС».

«Светофор» в Магнитогорске ранее торговал просроченными продуктами. В трех торговых точках 2,578 тонны свинины ушло в реализацию с истекшими сроками годности, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Другие нарушения тоже были связаны с неясными сроками доставки.

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Более тонны свинины неизвестного происхождения, которую из Екатеринбурга в Челябинск доставили якобы за 41 минуту, изъяли из оборота. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «В Челябинской области из оборота изъяли 1009,7 кг лопатки свиной. Товар свердловское предприятие из Пригородного района по документам якобы доставило в Челябинск на Копейское шоссе за 41 минуту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. При анализе данных ФГИС «Меркурий» установлено, что спустя три минуты после доставки мяса из Екатеринбурга, его повезли получателю на Троицкий тракт. В 11:17 там подтвердили, что получили мясо и выложили на прилавок. Подозрительную продукцию уничтожили. Всем участникам схемы вынесены предостережения о недопустимости нарушения требований. Аттестованному специалисту предприятия-производителя приостановлена регистрация в ФГИС «ВетИС». «Светофор» в Магнитогорске ранее торговал просроченными продуктами. В трех торговых точках 2,578 тонны свинины ушло в реализацию с истекшими сроками годности, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Другие нарушения тоже были связаны с неясными сроками доставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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