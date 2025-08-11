В Пермском крае бизнесмен поплатился за дачу взятки сотруднику УФСБ

В Дзержинском районном суде Перми оглашен приговор лесозаготовителю, который пытался передать взятку сотруднику УФСБ. Предприниматель получил реальный срок. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. По информации Properm, речь может идти о Ахлимане Гияс Оглы Рашидове. Он, а также его знакомый, предприниматель из Юрлы Руслана Хасрат Оглы Гусейнов, были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ.
«Ахлиман Гияс Оглы Рашидов 11 августа приговорен к 3,5 годам колонии общего режима и 1,5 млн рублей штрафа приговорили, следует из решения Дзержинского районного суда. Судья Ольга Лядова признала Рашидова виновным в попытке передать взятку сотруднику ФСБ от другого предпринимателя Руслана Хасрат Оглы Гусейнова», — пишет Properm. Таким образом, уточняет СМИ, Гусейнов пытался откупиться от проверок контролирующих и надзорных органов. Последнего суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 1,5 млн рублей.
Ранее УФСБ по Пермскому краю сообщило о задержали двух выходцев из Закавказья. Их обвинили по двум статьям УК РФ: «Дача взятки в крупном размере» (ч 4 ст 291 УК РФ) и «Посредничество во взяточничестве в крупном размере» (ч 3 ст 291.1 УК РФ).
