По Челябинску пройдет шествие «Бессмертного полка»

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В Челябинске «Бессмертный полк» пройдет в очном формате
В Челябинске «Бессмертный полк» пройдет в очном формате Фото:
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«Бессмертный полк» состоится в Челябинске в очном формате. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер.

«В этом году планируем провести шествие „Бессмертного полка“ в очном формате. По разным причинам мы не делали этого несколько лет. Но считаю, что в год юбилея Великой Победы у жителей региона должна быть возможность выйти на улицы с портретами наших героев», — сообщил Текслер.

В последний раз «Бессмертный полк» в таком формате проходил в 2022 году. Первое шествие «Бессмертного полка» в регионе состоялось в 2014-м и проводилось до 2019 года. В 2020 и 2021 годах очное шествие отменяли из -за пандемии коронавируса, акция проводилась в режиме онлайн. Жители региона выкладывали фотографии родственников, участвовавших в войне, на специальных ресурсах, выставляли их портреты в окна своих квартир и так далее. В 2022 году шествие прошло очно. Затем в течение двух лет из соображений безопасности акция проводилась онлайн.

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«Бессмертный полк» состоится в Челябинске в очном формате. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер. «В этом году планируем провести шествие „Бессмертного полка“ в очном формате. По разным причинам мы не делали этого несколько лет. Но считаю, что в год юбилея Великой Победы у жителей региона должна быть возможность выйти на улицы с портретами наших героев», — сообщил Текслер. В последний раз «Бессмертный полк» в таком формате проходил в 2022 году. Первое шествие «Бессмертного полка» в регионе состоялось в 2014-м и проводилось до 2019 года. В 2020 и 2021 годах очное шествие отменяли из -за пандемии коронавируса, акция проводилась в режиме онлайн. Жители региона выкладывали фотографии родственников, участвовавших в войне, на специальных ресурсах, выставляли их портреты в окна своих квартир и так далее. В 2022 году шествие прошло очно. Затем в течение двух лет из соображений безопасности акция проводилась онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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