По Челябинску пройдет шествие «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» состоится в Челябинске в очном формате. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер.
«В этом году планируем провести шествие „Бессмертного полка“ в очном формате. По разным причинам мы не делали этого несколько лет. Но считаю, что в год юбилея Великой Победы у жителей региона должна быть возможность выйти на улицы с портретами наших героев», — сообщил Текслер.
В последний раз «Бессмертный полк» в таком формате проходил в 2022 году. Первое шествие «Бессмертного полка» в регионе состоялось в 2014-м и проводилось до 2019 года. В 2020 и 2021 годах очное шествие отменяли из -за пандемии коронавируса, акция проводилась в режиме онлайн. Жители региона выкладывали фотографии родственников, участвовавших в войне, на специальных ресурсах, выставляли их портреты в окна своих квартир и так далее. В 2022 году шествие прошло очно. Затем в течение двух лет из соображений безопасности акция проводилась онлайн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!