Якушев потребовал от муниципальных депутатов быть готовыми к неудобным вопросам общества

Якушев: муниципальные депутаты должны быть готовы к неудобным вопросам
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев заявил, что муниципальные депутаты должны быть готовы к постоянному контакту с людьми
Якушев заявил, что муниципальные депутаты должны быть готовы к постоянному контакту с людьми Фото:

Муниципальные депутаты партии «Единая Россия» обязаны быть готовыми к неудобным вопросам и постоянному контакту с населением. Об этом сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев на форуме муниципальных депутатов в Бердянске Запорожской области. Он подчеркнул, что у ЕР насчитывается 170 тысяч муниципальных депутатов.

«Принципиально важно вести диалог, быть готовыми к постоянному контакту, отвечать на сложные вопросы. Ни в коем случае не врать и не обещать того, что не можем сделать. Быть рядом в непростой период — это ценится больше всего», — передает пресс-служба партии слова Якушева. Секретарь также отметил, что «Единая Россия» представляет интересы большинства россиян, так как у нее самая большая фракция в Госдуме и наличие конституционного большинства.

Якушев подчеркнул, что партия «Единая Россия» насчитывает 2,6 миллиона членов. Кроме того, около одного миллиона человек выступают в роли сторонников данной политической силы. Активной деятельностью в рамках Молодежного движения партии (МГЕР) занимаются 180 тысяч человек, а статус муниципальных депутатов имеют 170 членов партии.

«Мы большая политическая организация. И то количество голосов, которое мы получаем на выборах, смело позволяет нам сказать, что мы сегодня представляем большинство россиян», — подчеркнул Якушев.

Секретарь Генсовета подробно обсудил вопросы, связанные с предстоящими избирательными кампаниями. Он упомянул, что в текущем году выборы пройдут в 55 регионах страны. Основной целью, по его словам, является увеличение числа депутатов, являющихся участниками спецоперации. В прошлом году 304 участника СВО были избраны депутатами от ЕР. Якушев также подчеркнул важность предстоящей кампании 2025 года как подготовки к более масштабным федеральным выборам в Госдуму в 2026 году.

Кроме того, в рамках форума обсуждались вопросы помощи регионам-партнерам, гуманитарные миссии ЕР, поддержка участников спецоперации и мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Якушев выразил благодарность муниципальным депутатам Запорожской области за их деятельность в условиях кризиса. Несмотря на СВО, в регионе постепенно восстанавливается мирная жизнь, благодаря поддержке партнеров и возникновению новых социальных объектов.

«Победа будет за нами, наступит мирная жизнь. Но мы не ждем, что это наступит когда-то в будущем. Мы уже сейчас закладываем это будущее во всех наших делах», — заключил Якушев.

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Муниципальные депутаты партии «Единая Россия» обязаны быть готовыми к неудобным вопросам и постоянному контакту с населением. Об этом сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев на форуме муниципальных депутатов в Бердянске Запорожской области. Он подчеркнул, что у ЕР насчитывается 170 тысяч муниципальных депутатов. «Принципиально важно вести диалог, быть готовыми к постоянному контакту, отвечать на сложные вопросы. Ни в коем случае не врать и не обещать того, что не можем сделать. Быть рядом в непростой период — это ценится больше всего», — передает пресс-служба партии слова Якушева. Секретарь также отметил, что «Единая Россия» представляет интересы большинства россиян, так как у нее самая большая фракция в Госдуме и наличие конституционного большинства. Якушев подчеркнул, что партия «Единая Россия» насчитывает 2,6 миллиона членов. Кроме того, около одного миллиона человек выступают в роли сторонников данной политической силы. Активной деятельностью в рамках Молодежного движения партии (МГЕР) занимаются 180 тысяч человек, а статус муниципальных депутатов имеют 170 членов партии. «Мы большая политическая организация. И то количество голосов, которое мы получаем на выборах, смело позволяет нам сказать, что мы сегодня представляем большинство россиян», — подчеркнул Якушев. Секретарь Генсовета подробно обсудил вопросы, связанные с предстоящими избирательными кампаниями. Он упомянул, что в текущем году выборы пройдут в 55 регионах страны. Основной целью, по его словам, является увеличение числа депутатов, являющихся участниками спецоперации. В прошлом году 304 участника СВО были избраны депутатами от ЕР. Якушев также подчеркнул важность предстоящей кампании 2025 года как подготовки к более масштабным федеральным выборам в Госдуму в 2026 году. Кроме того, в рамках форума обсуждались вопросы помощи регионам-партнерам, гуманитарные миссии ЕР, поддержка участников спецоперации и мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Якушев выразил благодарность муниципальным депутатам Запорожской области за их деятельность в условиях кризиса. Несмотря на СВО, в регионе постепенно восстанавливается мирная жизнь, благодаря поддержке партнеров и возникновению новых социальных объектов. «Победа будет за нами, наступит мирная жизнь. Но мы не ждем, что это наступит когда-то в будущем. Мы уже сейчас закладываем это будущее во всех наших делах», — заключил Якушев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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