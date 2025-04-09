Якушев потребовал от муниципальных депутатов быть готовыми к неудобным вопросам общества

Муниципальные депутаты партии «Единая Россия» обязаны быть готовыми к неудобным вопросам и постоянному контакту с населением. Об этом сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев на форуме муниципальных депутатов в Бердянске Запорожской области. Он подчеркнул, что у ЕР насчитывается 170 тысяч муниципальных депутатов.
«Принципиально важно вести диалог, быть готовыми к постоянному контакту, отвечать на сложные вопросы. Ни в коем случае не врать и не обещать того, что не можем сделать. Быть рядом в непростой период — это ценится больше всего», — передает пресс-служба партии слова Якушева. Секретарь также отметил, что «Единая Россия» представляет интересы большинства россиян, так как у нее самая большая фракция в Госдуме и наличие конституционного большинства.
Якушев подчеркнул, что партия «Единая Россия» насчитывает 2,6 миллиона членов. Кроме того, около одного миллиона человек выступают в роли сторонников данной политической силы. Активной деятельностью в рамках Молодежного движения партии (МГЕР) занимаются 180 тысяч человек, а статус муниципальных депутатов имеют 170 членов партии.
«Мы большая политическая организация. И то количество голосов, которое мы получаем на выборах, смело позволяет нам сказать, что мы сегодня представляем большинство россиян», — подчеркнул Якушев.
Секретарь Генсовета подробно обсудил вопросы, связанные с предстоящими избирательными кампаниями. Он упомянул, что в текущем году выборы пройдут в 55 регионах страны. Основной целью, по его словам, является увеличение числа депутатов, являющихся участниками спецоперации. В прошлом году 304 участника СВО были избраны депутатами от ЕР. Якушев также подчеркнул важность предстоящей кампании 2025 года как подготовки к более масштабным федеральным выборам в Госдуму в 2026 году.
Кроме того, в рамках форума обсуждались вопросы помощи регионам-партнерам, гуманитарные миссии ЕР, поддержка участников спецоперации и мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Якушев выразил благодарность муниципальным депутатам Запорожской области за их деятельность в условиях кризиса. Несмотря на СВО, в регионе постепенно восстанавливается мирная жизнь, благодаря поддержке партнеров и возникновению новых социальных объектов.
«Победа будет за нами, наступит мирная жизнь. Но мы не ждем, что это наступит когда-то в будущем. Мы уже сейчас закладываем это будущее во всех наших делах», — заключил Якушев.
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