Петербургский нефтяной терминал поддержал изъятие 55% акций государством

АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) выразило поддержку решению арбитражного суда о национализации 55% акций компании, ранее принадлежавших иностранным акционерам. В компании уверены, что решение способствует повышению эффективности их работы.
«Удовлетворение арбитражным судом иска Генеральной прокуратуры Российской Федерации, равно как и судебный акт по данному делу, повысит эффективность осуществления обществом», — говорится в заявлении ПНТ, передает «Деловой Петербург». Отмечается, что исключение иностранного влияния позволит улучшить управление процессами перевалки нефтепродуктов, а также обеспечить надежную эксплуатацию и модернизацию производственных мощностей.
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 7 апреля принял решение о передаче в государственную собственность 4538 голосующих акций ПНТ, которые принадлежали наследникам Дмитрия Скигина. Кроме того, были восстановлены 1008 акций, ранее аннулированные в процессе распределения долей. Это изменение привело к уменьшению доли Елены Васильевой с 50% до 45%, лишив ее статуса мажоритарного владельца. Генеральная прокуратура РФ инициировала процесс национализации на фоне длительного корпоративного конфликта, обостренного действиями иностранных акционеров. По данным прокуратуры, акции были приобретены через кипрские офшоры в нарушение российского законодательства о иностранных инвестициях в стратегически важные компании. В ответ на это, представители семьи Скигиных заявили о намерении обжаловать решение суда.
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