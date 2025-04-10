Помидоры стали самыми дорогими овощами в Свердловской области

Стоимость килограмма помидоров в Свердловской области составила 300 рублей
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С января томаты подорожали на 15,4%
С января томаты подорожали на 15,4% Фото:

В Свердловской области средняя стоимость килограмма помидоров составила 300 рублей, став самой высокой среди других овощей из списка, цены на которые анализирует Свердловскстат. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте.

К 7 апреля килограмм помидоров в среднем продавали за 300,25 рубля. Тогда как в начале года томаты можно было купить за 260,07 рубля, за два месяца цена выросла на 15,4%.

Например, томаты сорта «Пинк Парадайз» предлагают купить за 999 рублей в супермаркете «Перекресток» — это самое дорогое предложение в магазине. А в «Кировском» килограмм свежих помидоров можно купить за 299 рублей — самое бюджетное предложение в данном супермаркете. В «Магните» сливовидные помидоры обойдутся в 249 рублей за килограмм.

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В Свердловской области средняя стоимость килограмма помидоров составила 300 рублей, став самой высокой среди других овощей из списка, цены на которые анализирует Свердловскстат. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте. К 7 апреля килограмм помидоров в среднем продавали за 300,25 рубля. Тогда как в начале года томаты можно было купить за 260,07 рубля, за два месяца цена выросла на 15,4%. Например, томаты сорта « Пинк Парадайз» предлагают купить за 999 рублей в супермаркете « Перекресток» — это самое дорогое предложение в магазине. А в « Кировском» килограмм свежих помидоров можно купить за 299 рублей — самое бюджетное предложение в данном супермаркете. В « Магните» сливовидные помидоры обойдутся в 249 рублей за килограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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