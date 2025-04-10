Помидоры стали самыми дорогими овощами в Свердловской области

В Свердловской области средняя стоимость килограмма помидоров составила 300 рублей, став самой высокой среди других овощей из списка, цены на которые анализирует Свердловскстат. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте.
К 7 апреля килограмм помидоров в среднем продавали за 300,25 рубля. Тогда как в начале года томаты можно было купить за 260,07 рубля, за два месяца цена выросла на 15,4%.
Например, томаты сорта «Пинк Парадайз» предлагают купить за 999 рублей в супермаркете «Перекресток» — это самое дорогое предложение в магазине. А в «Кировском» килограмм свежих помидоров можно купить за 299 рублей — самое бюджетное предложение в данном супермаркете. В «Магните» сливовидные помидоры обойдутся в 249 рублей за килограмм.
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