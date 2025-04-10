Челябинских водителей на летней резине просят отказаться от поездок

Начинающим водителям и водителям на летней резине стоит отказаться от поездок по Челябинской области из-за резкого ухудшения погоды и снегопада. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«Особая рекомендация касается тех, кто недавно сменил летнюю резину на зимнюю, а также начинающих водителей. Если поездка не является крайне необходимой, лучше воздержаться от управления личным автомобилем в период сложных погодных условий», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В разных районах Челябинской области начался снегопад. Синоптики предупредили, что интенсивность осадков увеличится, возможны колебания температуры воздуха, что создаст дополнительные риски на дорогах. Водителям стоит соблюдать меры предосторожности, выбирать пониженный скоростной режим и учитывать состояние дороги.
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