В Свердловской области отказались судить братьев, жестоко избивших ветерана СВО

Уголовное дело двух братьев, напавших на 51-летнего ветерана российской спецоперации на Украине Юрия Хворова из свердловского села Сладковского, вернули в прокуратуру. Информация об этом размещена на сайте суда в Туринском районе.
Суд пришел к выводу, что силовики не смогли установить умысел на расправу над бойцом. «Данное процессуальное несоответствие является существенным и на стадии судебного разбирательства неустранимым, что в свою очередь исключает постановление приговора», — говорится в решении инстанции.
На скамье подсудимых оказались Егор Калинин и Александр Голенец. По версии следствия, они напали на солдата 27 сентября 2023 года. Мужчины ворвались домой к Хворову и забили его. Юрий не стал сразу обращаться в больницу, а через два дня скончался. Причиной конфликта стала ревность к женщине, говорил URA.RU брат усопшего.
Когда фигурантов задержали, им вменили ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). При этом в пресс-службе СК РФ говорили, что между смертью Хворова и действиями мужчин отсутствует причинно-следственная связь. За ходом расследования следил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Сам Хворов участвовал в боях за Бахмут (Артемовск). Имеет две боевые награды. У Юрия остались два совершеннолетних сына.
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