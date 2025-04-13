13 апреля 2025
12 апреля 2025

Свердловская область вышла в лидеры по числу детей мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые тестирования пройдут 23 июня
Первые тестирования пройдут 23 июня Фото:

Свердловская область вошла в четверку регионов России, где проживает больше всего детей мигрантов. В регионе их насчитывается 9600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Лидером стала Московская область (44422 человека), следом идет Москва (25963 человека), Санкт-Петербург (19622 человека) и замыкает четверку Свердловская область (9600 человек).

С 1 апреля действует закон, согласно которому в школы не могут зачислять детей мигрантов, не владеющих русским языком. Перед этим школьники должны сдать тест на знание языка. В Свердловской области таких образовательных организаций более 45 организаций, из них 12 — в Екатеринбурге.

Ранее директор департамента образования мэрии Екатеринбурга Инна Гумбатова допустила, что после нововведения в городских школах станет меньше детей мигрантов. По ее мнению, эта мера может стать толчком к изучению языка до приезда учащихся из-за рубежа в Россию.

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Свердловская область вошла в четверку регионов России, где проживает больше всего детей мигрантов. В регионе их насчитывается 9600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ. Лидером стала Московская область (44422 человека), следом идет Москва (25963 человека), Санкт-Петербург (19622 человека) и замыкает четверку Свердловская область (9600 человек). С 1 апреля действует закон, согласно которому в школы не могут зачислять детей мигрантов, не владеющих русским языком. Перед этим школьники должны сдать тест на знание языка. В Свердловской области таких образовательных организаций более 45 организаций, из них 12 — в Екатеринбурге. Ранее директор департамента образования мэрии Екатеринбурга Инна Гумбатова допустила, что после нововведения в городских школах станет меньше детей мигрантов. По ее мнению, эта мера может стать толчком к изучению языка до приезда учащихся из-за рубежа в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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