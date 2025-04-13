Свердловская область вышла в лидеры по числу детей мигрантов

Свердловская область вошла в четверку регионов России, где проживает больше всего детей мигрантов. В регионе их насчитывается 9600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.
Лидером стала Московская область (44422 человека), следом идет Москва (25963 человека), Санкт-Петербург (19622 человека) и замыкает четверку Свердловская область (9600 человек).
С 1 апреля действует закон, согласно которому в школы не могут зачислять детей мигрантов, не владеющих русским языком. Перед этим школьники должны сдать тест на знание языка. В Свердловской области таких образовательных организаций более 45 организаций, из них 12 — в Екатеринбурге.
Ранее директор департамента образования мэрии Екатеринбурга Инна Гумбатова допустила, что после нововведения в городских школах станет меньше детей мигрантов. По ее мнению, эта мера может стать толчком к изучению языка до приезда учащихся из-за рубежа в Россию.
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