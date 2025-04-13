13 апреля 2025

В Екатеринбурге оцепили торговый центр, на месте работают силовики

В Екатеринбурге из-за подозрительного рюкзака оцепили ТЦ «Академический»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают силовики
На месте работают силовики Фото:

В Екатеринбурге оцепили торговый центр «Академический». Виной всему стал одиноко стоящий рюкзак, сообщают очевидцы. 

«ТЦ „Академический“ эвакуировали из-за подозрительного рюкзака у велопарковки. Всю территорию оцепили», — сообщает подписчик telegram-канала «Злой Екатеринбург». 

Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается. Дозвониться до торгового центра не удалось. 

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В Екатеринбурге оцепили торговый центр «Академический». Виной всему стал одиноко стоящий рюкзак, сообщают очевидцы.  «ТЦ „Академический“ эвакуировали из-за подозрительного рюкзака у велопарковки. Всю территорию оцепили», — сообщает подписчик telegram-канала «Злой Екатеринбург».  Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается. Дозвониться до торгового центра не удалось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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