В Екатеринбурге оцепили торговый центр, на месте работают силовики

На месте работают силовики
В Екатеринбурге оцепили торговый центр «Академический». Виной всему стал одиноко стоящий рюкзак, сообщают очевидцы.
«ТЦ „Академический“ эвакуировали из-за подозрительного рюкзака у велопарковки. Всю территорию оцепили», — сообщает подписчик telegram-канала «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается. Дозвониться до торгового центра не удалось.
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