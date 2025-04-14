Вице-мэр Челябинска Агеев: «Пробок на Комсомольском проспекте больше не будет»

В Челябинске власти решились на изменение Комсомольского проспекта — одной из ключевых дорожных артерий города. На пресс-конференции о планах сокращения числа пробок и заторов в городе эксперты предложили несколько вариантов модернизации дорожной сети.
«Задержки в движении транспортных средств по Комсомольскому проспекту происходят на пересечении со Свердловским проспектом, улицей Чайковского, улицей Солнечной и улицей Молдавской. Избыточная величина радиусов, закругления перекрестков, избыточная длина перекрестков, оттянутые от перекрестка стоп-линии, большая протяженность пешеходных переходов. На основании обозначенных проблем были предложены необходимые мероприятия и проведено имитационное математическое моделирование», — сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев.
Эксперт по моделированию дорожного движения Александр Кузнецов прошелся по каждому из аспектов новой модели дорог в городе. Мероприятия должны предотвратить возникновения заторовых ситуаций или снизить их до минимальных значений.
«Двигаясь по Комсомольскому проспекту от улицы Молодогвардейцев, нужно добавить еще одну полосу для поворота налево. Это сейчас критически важно, так как в утренний час пик возникают заторы, и люди не могут повернуть на Свердловский проспект. Также путем переразметки мы сможем добавить дополнительную полосу для поворота налево по Свердловскому проспекту при движении от улицы Островского», — говорит эксперт.
Также вновь озвучено предложение разделить улицу Чайковского на две части. По словам Кузнецова, еще пять лет назад над этим задумывались. И вот настала пора привести план в исполнение.
«Сейчас с улицы Чайковского большой трафик поворачивает налево. И чтобы они смогли повернуть налево бесконфликтно, мы этому направлению даем дополнительную фазу — порядка 16 секунд. При организации односторонней полосы по улице Чайковского мы сможем от этой фазы уйти, так как они все время будут бесконфликтно поворачивать. И эти 16 секунд мы можем раздать заторовым направлениям. А именно в утренний час-пик — кто едет по Комсомольскому проспекту в прямом направлении, в вечерний час-пик у нас данная допсекция для поворота налево выстраивается с большим затором. Отдадим им девять секунд из 16 и семь секунд — для прямого направления. Это ликвидирует затор на данном перекрестке», — уверен Кузнецов.
По словам Агеева, такие решения должны повысить пропускную способность Комсомольского проспекта. Он ожидает, что заторовые ситуации значительно уменьшатся. «Пробок на Комсомольском проспекте больше не будет», — уверил Агеев.
В ближайшие два года Комсомольский проспект примет на себя львиную долю автотранспорта. Планируется, что по нему водители смогут без проблем объехать закрытый из-за строительства метротрама участок на Проспекте Победы.
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