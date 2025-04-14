Унитазы и раковины стали отваливаться у самолетов Boeing

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В США заметили, что на некоторых самолетах Boeing отрываются унитазы и раковины
В США заметили, что на некоторых самолетах Boeing отрываются унитазы и раковины Фото:

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило проблему с коррозией креплений унитазов на некоторых моделях самолетов Boeing 787 Dreamliner. Информация об этом была опубликована в Federal Register. Проблема затрагивает модели 787-8, 787-9 и 787-10 и может привести к отсоединению унитазов и раковин от их мест.

В ответ на выявленные дефекты FAA предложило новую директиву по летной годности (AD), которая включает не только осмотры на предмет коррозии, но и пересмотр существующей программы технического обслуживания самолетов. «Это предлагаемое AD было вызвано сообщениями о коррозии на одном или нескольких из восьми нижних фитинговых узлов и смежных компонентах туалетов в некоторых туалетах», — сообщает Federal Register.

Под директиву должны попасть самолеты Boeing Company Model 787-8, 787-9 и 787-10. Такие меры должны помочь устранить угрозу небезопасного состояния изделий. Комментарии по предлагаемому законопроекту FAA будет принимать до 22 мая 2025 года.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило проблему с коррозией креплений унитазов на некоторых моделях самолетов Boeing 787 Dreamliner. Информация об этом была опубликована в Federal Register. Проблема затрагивает модели 787-8, 787-9 и 787-10 и может привести к отсоединению унитазов и раковин от их мест. В ответ на выявленные дефекты FAA предложило новую директиву по летной годности (AD), которая включает не только осмотры на предмет коррозии, но и пересмотр существующей программы технического обслуживания самолетов. «Это предлагаемое AD было вызвано сообщениями о коррозии на одном или нескольких из восьми нижних фитинговых узлов и смежных компонентах туалетов в некоторых туалетах», — сообщает Federal Register. Под директиву должны попасть самолеты Boeing Company Model 787-8, 787-9 и 787-10. Такие меры должны помочь устранить угрозу небезопасного состояния изделий. Комментарии по предлагаемому законопроекту FAA будет принимать до 22 мая 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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