Путин отметил заинтересованность россиян в строительстве собственных домов

Путин: индивидуальное жилищное строительство востребовано у граждан России
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ИЖС сейчас является востребованным направлением в строительстве, заявил президент России
ИЖС сейчас является востребованным направлением в строительстве, заявил президент России Фото:

Заинтересованность жителей России в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) только растет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Президиума Государственного Совета по видеосвязи, на котором обсуждались риски торможения строительства жилья в стране.

«Важнейшее направление, востребованное у граждан, — это индивидуальное жилищное строительство», — сообщил президент в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в прошлом году объем ИЖС в стране составил более 62 миллионов квадратных метров. Глава государства отметил, что эта цифра составляет 58% от общего числа ввода жилья в России.

Также в ходе заседания Путин обсудил и вопросы, касающиеся реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он отметил, что в стране должна создаваться доступная, современная и комфортная среда.

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Заинтересованность жителей России в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) только растет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Президиума Государственного Совета по видеосвязи, на котором обсуждались риски торможения строительства жилья в стране. «Важнейшее направление, востребованное у граждан, — это индивидуальное жилищное строительство», — сообщил президент в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в прошлом году объем ИЖС в стране составил более 62 миллионов квадратных метров. Глава государства отметил, что эта цифра составляет 58% от общего числа ввода жилья в России. Также в ходе заседания Путин обсудил и вопросы, касающиеся реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он отметил, что в стране должна создаваться доступная, современная и комфортная среда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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