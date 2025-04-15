Путин отметил заинтересованность россиян в строительстве собственных домов

Заинтересованность жителей России в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) только растет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Президиума Государственного Совета по видеосвязи, на котором обсуждались риски торможения строительства жилья в стране.
«Важнейшее направление, востребованное у граждан, — это индивидуальное жилищное строительство», — сообщил президент в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в прошлом году объем ИЖС в стране составил более 62 миллионов квадратных метров. Глава государства отметил, что эта цифра составляет 58% от общего числа ввода жилья в России.
Также в ходе заседания Путин обсудил и вопросы, касающиеся реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он отметил, что в стране должна создаваться доступная, современная и комфортная среда.
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