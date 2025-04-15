В старинном особняке в Екатеринбурге появится ресторан русской кухни

В Доме купца Сапожникова в Екатеринбурге откроется ресторан. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании «Брусника», которому принадлежит здание на Горького, 49.
«Да, будет ресторан. Открытие запланировано до конца года», — пояснили представители застройщика. Кто будет заниматься проектом, не сообщается, но известно, что акцент сделают на русской кухне.
Особняк построен в первой половине XIX века и принадлежал Павлу Сапожникову. В доме жила семья купца второй гильдии, здесь же располагались службы, баня и типография, на которой Сапожников зарабатывал.
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