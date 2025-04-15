15 апреля 2025

В старинном особняке в Екатеринбурге появится ресторан русской кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом находится недалеко от штаба Русской медной компании
Дом находится недалеко от штаба Русской медной компании Фото:

В Доме купца Сапожникова в Екатеринбурге откроется ресторан. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании «Брусника», которому принадлежит здание на Горького, 49.

«Да, будет ресторан. Открытие запланировано до конца года», — пояснили представители застройщика. Кто будет заниматься проектом, не сообщается, но известно, что акцент сделают на русской кухне.

Особняк построен в первой половине XIX века и принадлежал Павлу Сапожникову. В доме жила семья купца второй гильдии, здесь же располагались службы, баня и типография, на которой Сапожников зарабатывал.

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В Доме купца Сапожникова в Екатеринбурге откроется ресторан. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании «Брусника», которому принадлежит здание на Горького, 49. «Да, будет ресторан. Открытие запланировано до конца года», — пояснили представители застройщика. Кто будет заниматься проектом, не сообщается, но известно, что акцент сделают на русской кухне. Особняк построен в первой половине XIX века и принадлежал Павлу Сапожникову. В доме жила семья купца второй гильдии, здесь же располагались службы, баня и типография, на которой Сапожников зарабатывал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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