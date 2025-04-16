Депутат Госдумы подал заявление на праймериз ЕР по выборам челябинского ЗСО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Документы на предварительное голосование подал Олег Голиков
Документы на предварительное голосование подал Олег Голиков Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Депутат Госдумы, участник СВО Олег Голиков подал заявление на участие в праймериз «Единой России» на выборах в заксобрание Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

«Документы на предварительное голосование подал Олег Голиков — депутат Госдумы, ветеран СВО и опытный управленец», — заявили в пресс-службу.

Голиков заявился на выборы по спискам ЕР. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 14 сентября. Жителям предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы, участник СВО Олег Голиков подал заявление на участие в праймериз «Единой России» на выборах в заксобрание Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР. «Документы на предварительное голосование подал Олег Голиков — депутат Госдумы, ветеран СВО и опытный управленец», — заявили в пресс-службу. Голиков заявился на выборы по спискам ЕР. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 14 сентября. Жителям предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...