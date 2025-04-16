Депутат Госдумы подал заявление на праймериз ЕР по выборам челябинского ЗСО

Депутат Госдумы, участник СВО Олег Голиков подал заявление на участие в праймериз «Единой России» на выборах в заксобрание Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.
«Документы на предварительное голосование подал Олег Голиков — депутат Госдумы, ветеран СВО и опытный управленец», — заявили в пресс-службу.
Голиков заявился на выборы по спискам ЕР. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 14 сентября. Жителям предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам.
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