Прокурор Соликамска (Пермский край) выехал в дом к местной жительнице, которая вынуждена ползать по подъезду. Это произошло в рамках проверки, организованной по факту нарушения прав женщины-инвалида.
«Совместно с представителями муниципалитета, специализированной организации в области строительства осмотрели входную группу МКД и площадку около дома на предмет возможности оборудования пандуса, подъемного механизма. По результатам выезда принят ряд решений, исполнение которых поставлено на личный контроль прокурора города», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
На видео можно заметить как один из специалистов предлагает сделать проект планировки, убрать плиту балкона на первом этаже и сделать входную группу с электрическим подъемником.
Ранее URA.RU рассказывало подробности этой истории. Женщина-инвалид из Соликамска Наталья Брагина уже девятый год вынуждена ползком добираться до своей квартиры из-за отсутствия пандуса в подъезде дома. По данным telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», прокуратура уже обращалась в суд с требованием обязать администрацию Соликамского округа обеспечить получение технического заключения по установке пандуса, однако его так и не установили.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура Пермского края обязалась проверить исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов, а также дать оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации доступной среды.
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