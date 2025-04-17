17 апреля 2025

Прокурору показали варианты установки пандуса для пермячки, которая вынуждена ползать по подъезду. Видео

Прокурор увидел варианты установки пандуса для пермячки, ползающей по подъезду
© Служба новостей «URA.RU»
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По результатам выезда принят ряд решений
По результатам выезда принят ряд решений Фото:

Прокурор Соликамска (Пермский край) выехал в дом к местной жительнице, которая вынуждена ползать по подъезду. Это произошло в рамках проверки, организованной по факту нарушения прав женщины-инвалида. 

«Совместно с представителями муниципалитета, специализированной организации в области строительства осмотрели входную группу МКД и площадку около дома на предмет возможности оборудования пандуса, подъемного механизма. По результатам выезда принят ряд решений, исполнение которых поставлено на личный контроль прокурора города», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.

На видео можно заметить как один из специалистов предлагает сделать проект планировки, убрать плиту балкона на первом этаже и сделать входную группу с электрическим подъемником.

Ранее URA.RU рассказывало подробности этой истории. Женщина-инвалид из Соликамска Наталья Брагина уже девятый год вынуждена ползком добираться до своей квартиры из-за отсутствия пандуса в подъезде дома. По данным telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», прокуратура уже обращалась в суд с требованием обязать администрацию Соликамского округа обеспечить получение технического заключения по установке пандуса, однако его так и не установили.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Пермского края обязалась проверить исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов, а также дать оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации доступной среды.

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Прокурор Соликамска (Пермский край) выехал в дом к местной жительнице, которая вынуждена ползать по подъезду. Это произошло в рамках проверки, организованной по факту нарушения прав женщины-инвалида.  «Совместно с представителями муниципалитета, специализированной организации в области строительства осмотрели входную группу МКД и площадку около дома на предмет возможности оборудования пандуса, подъемного механизма. По результатам выезда принят ряд решений, исполнение которых поставлено на личный контроль прокурора города», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. На видео можно заметить как один из специалистов предлагает сделать проект планировки, убрать плиту балкона на первом этаже и сделать входную группу с электрическим подъемником. Ранее URA.RU рассказывало подробности этой истории. Женщина-инвалид из Соликамска Наталья Брагина уже девятый год вынуждена ползком добираться до своей квартиры из-за отсутствия пандуса в подъезде дома. По данным telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», прокуратура уже обращалась в суд с требованием обязать администрацию Соликамского округа обеспечить получение технического заключения по установке пандуса, однако его так и не установили. В ходе надзорных мероприятий прокуратура Пермского края обязалась проверить исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов, а также дать оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации доступной среды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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