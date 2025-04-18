ФСБ: агент СБУ терактом на Кубани хотел сорвать переговоры РФ и США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанный оказался гражданином Белоруссии
Задержанный оказался гражданином Белоруссии Фото:

Задержанный на Кубани иностранный агент, планировавший теракт в Новороссийске в апреле, пытался сорвать переговоры между Россией, США и Украиной. Об этом заявляет ФСБ. 

«Данная акция являлась звеном планов украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и слива переговоров между Россией, США и Украиной», — заявил задержанный. Видео публикует telegram-канал РИА Новости.

Задержанный оказался гражданином Белоруссии. Он заявил, что был завербован СБУ в декабре 2024 года. По его словам, тогда ему поручили наблюдение за военными объектами на Кубани и диверсию против военных в Новороссийске.

ФСБ задержала в иностранца в Новороссийске. По данным ведомства, злоумышленник собирал разведданные и планировал взрыв административного здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанный на Кубани иностранный агент, планировавший теракт в Новороссийске в апреле, пытался сорвать переговоры между Россией, США и Украиной. Об этом заявляет ФСБ.  «Данная акция являлась звеном планов украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и слива переговоров между Россией, США и Украиной», — заявил задержанный. Видео публикует telegram-канал РИА Новости. Задержанный оказался гражданином Белоруссии. Он заявил, что был завербован СБУ в декабре 2024 года. По его словам, тогда ему поручили наблюдение за военными объектами на Кубани и диверсию против военных в Новороссийске. ФСБ задержала в иностранца в Новороссийске. По данным ведомства, злоумышленник собирал разведданные и планировал взрыв административного здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...