ФСБ предотвратила теракт в Новороссийске

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ФСБ задержала иностранца, завербованного СБУ, который готовил теракт с использованием взрывного устройства
ФСБ задержала иностранца, завербованного СБУ, который готовил теракт с использованием взрывного устройства Фото:

В Новороссийске сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина, завербованного украинскими спецслужбами, при попытке совершить теракт в административном здании. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, злоумышленник осуществлял сбор разведывательной информации и готовил террористический акт в интересах Службы безопасности Украины (СБУ).

«ФСБ России в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Информацию передает РИА «Новости». В ведомстве отметили, что злоумышленник оказался гражданином Белоруссии и был завербован через интернет в декабре 2024 года.

По указанию куратора мужчина получил задание собрать сведения о Черноморском флоте и российских военных, а также извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва административного здания в Новороссийске. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

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В Новороссийске сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина, завербованного украинскими спецслужбами, при попытке совершить теракт в административном здании. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, злоумышленник осуществлял сбор разведывательной информации и готовил террористический акт в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). «ФСБ России в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Информацию передает РИА «Новости». В ведомстве отметили, что злоумышленник оказался гражданином Белоруссии и был завербован через интернет в декабре 2024 года. По указанию куратора мужчина получил задание собрать сведения о Черноморском флоте и российских военных, а также извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва административного здания в Новороссийске. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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