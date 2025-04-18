«Стало дороже»: автомойки в Екатеринбурге подняли цены. Инфографика

Услуги автомоек подорожали в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем услуги подорожали на 100-200 рублей (архивное авто)
В среднем услуги подорожали на 100-200 рублей (архивное авто) Фото:

Услуги автомоек в Екатеринбурге подорожали. Об этом URA.RU рассказали читатели, которые заметили прирост цены в двух разных сервисах. Подробнее о ценах на минимальный тариф мойки авто — в инфографике. 

«Я хотел помыть кузов и заметил, что стало дороже рублей на сто точно. Сейчас не хочу даже деньги тратить: везде грязь и пыль все равно», — рассказал один из читателей. Другой автовладелец сообщил, что минимальный тариф в автомойке Aquagizer стал дороже, по его словам, примерно на 200 рублей.

Что касается стоимости мойки в сервисах, то одна из самых дешевых услуг нашлась в «Адмирале» — помыть кузов там стоит от 400 рублей, в сети «Римэкс» операторы сообщили, что филиал на улице Репина, 40А не работает и перенаправили в филиал на улице Начдива Онуфриева, 66 — там мойка с шампунем стоит 999 рублей. В сервисах «Мойкаекатеринбург» по минимальному тарифу помыть авто стоит 800 рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в сервис Aquagizer. Ответ ожидается.

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Услуги автомоек в Екатеринбурге подорожали. Об этом URA.RU рассказали читатели, которые заметили прирост цены в двух разных сервисах. Подробнее о ценах на минимальный тариф мойки авто — в инфографике.  « Я хотел помыть кузов и заметил, что стало дороже рублей на сто точно. Сейчас не хочу даже деньги тратить: везде грязь и пыль все равно» , — рассказал один из читателей. Другой автовладелец сообщил, что минимальный тариф в автомойке Aquagizer стал дороже, по его словам, примерно на 200 рублей. Что касается стоимости мойки в сервисах, то одна из самых дешевых услуг нашлась в « Адмирале» — помыть кузов там стоит от 400 рублей, в сети « Римэкс» операторы сообщили, что филиал на улице Репина, 40А не работает и перенаправили в филиал на улице Начдива Онуфриева, 66 — там мойка с шампунем стоит 999 рублей. В сервисах «Мойкаекатеринбург» по минимальному тарифу помыть авто стоит 800 рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в сервис Aquagizer. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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