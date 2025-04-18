Услуги автомоек в Екатеринбурге подорожали. Об этом URA.RU рассказали читатели, которые заметили прирост цены в двух разных сервисах. Подробнее о ценах на минимальный тариф мойки авто — в инфографике.
«Я хотел помыть кузов и заметил, что стало дороже рублей на сто точно. Сейчас не хочу даже деньги тратить: везде грязь и пыль все равно», — рассказал один из читателей. Другой автовладелец сообщил, что минимальный тариф в автомойке Aquagizer стал дороже, по его словам, примерно на 200 рублей.
Что касается стоимости мойки в сервисах, то одна из самых дешевых услуг нашлась в «Адмирале» — помыть кузов там стоит от 400 рублей, в сети «Римэкс» операторы сообщили, что филиал на улице Репина, 40А не работает и перенаправили в филиал на улице Начдива Онуфриева, 66 — там мойка с шампунем стоит 999 рублей. В сервисах «Мойкаекатеринбург» по минимальному тарифу помыть авто стоит 800 рублей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в сервис Aquagizer. Ответ ожидается.
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