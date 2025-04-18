Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля, посвященную маршалу Советского Союза Леониду Говорову. Монета стала частью серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», сообщали в Банке России.
«Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля „Л.А. Говоров“ серии „Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.“», — говорится в telegram-канале регулятора. В ведомстве заявили, что тираж составит три тысячи единиц.
Леонид Говоров считается одним из ключевых стратегов Великой Отечественной войны. Под его руководством были проведены несколько успешных контрнаступательных операций, в том числе операции по разгрому немецких войск под Москвой и снятию блокады Ленинграда. Его вклад в победу над фашизмом отмечен многочисленными наградами и званиями, включая высшую воинскую награду Советского Союза.
Центробанк РФ 9 апреля выпустил памятные монеты к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В коллекцию вошли монеты различных номиналов из драгоценных и недрагоценных металлов. На одной стороне монет изображены герб РФ и номинал, а на оборотной стороне — праздничные символы, такие как логотип 80-летия Победы и памятники. Тиражи монет составляют от 50 до 3000 штук в зависимости от номинала, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.