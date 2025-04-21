Самолет «Уральских авиалиний» развернули перед вылетом из-за поломки

Самолет направлялся в Баку (архивное фото)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из-за отказа генератора. Пассажирское судно направлялось в Баку. Информация об этом появилась в Telegram.
«ЭВС на исполнительном старте доложил об отказе генератора, вернулся на стоянку», — передает telegram-канал Aviaincident. Рейс SVR2951 был зарегистрирован на 21 апреля.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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