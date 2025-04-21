21 апреля 2025

Самолет «Уральских авиалиний» развернули перед вылетом из-за поломки

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет направлялся в Баку (архивное фото)
Самолет направлялся в Баку (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из-за отказа генератора. Пассажирское судно направлялось в Баку. Информация об этом появилась в Telegram.

«ЭВС на исполнительном старте доложил об отказе генератора, вернулся на стоянку», — передает telegram-канал Aviaincident. Рейс SVR2951 был зарегистрирован на 21 апреля.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из-за отказа генератора. Пассажирское судно направлялось в Баку. Информация об этом появилась в Telegram. «ЭВС на исполнительном старте доложил об отказе генератора, вернулся на стоянку», — передает telegram-канал Aviaincident. Рейс SVR2951 был зарегистрирован на 21 апреля. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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