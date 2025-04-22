В УрФУ подтвердили новый статус ректора Кокшарова, который уйдет в отставку

Как и писало URA.RU, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров работает в статусе исполняющего обязанности. Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе вуза.
Такое решение приняло Министерство науки и высшего образования России, являющееся учредителем университета. Однако в самом вузе причину перестановки объяснять не стали. Кокшаров продолжит выполнять те же функции в УрФУ, отметили там.
Ранее URA.RU писало, что специально для Кокшарова в университете воссоздадут ликвидированную в 2013 году должность президента. Ожидается, что пост ректора Кокшаров покинет к июню. Каким будет его новый функционал — в отдельном материале агентства.
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