В УрФУ подтвердили новый статус ректора Кокшарова, который уйдет в отставку

Пресс-служба УрФУ: Виктор Кокшаров назначен и.о руководителя вуза
© Служба новостей «URA.RU»
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Полномочия на посту ректора Кокшарову продлили 14 апреля
Полномочия на посту ректора Кокшарову продлили 14 апреля Фото:
новость из сюжета
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров покинет должность

Как и писало URA.RU, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров работает в статусе исполняющего обязанности. Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе вуза.

Такое решение приняло Министерство науки и высшего образования России, являющееся учредителем университета. Однако в самом вузе причину перестановки объяснять не стали. Кокшаров продолжит выполнять те же функции в УрФУ, отметили там.

Ранее URA.RU писало, что специально для Кокшарова в университете воссоздадут ликвидированную в 2013 году должность президента. Ожидается, что пост ректора Кокшаров покинет к июню. Каким будет его новый функционал — в отдельном материале агентства.

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Как и писало URA.RU, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров работает в статусе исполняющего обязанности. Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе вуза. Такое решение приняло Министерство науки и высшего образования России, являющееся учредителем университета. Однако в самом вузе причину перестановки объяснять не стали. Кокшаров продолжит выполнять те же функции в УрФУ, отметили там. Ранее URA.RU писало, что специально для Кокшарова в университете воссоздадут ликвидированную в 2013 году должность президента. Ожидается, что пост ректора Кокшаров покинет к июню. Каким будет его новый функционал — в отдельном материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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