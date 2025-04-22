Челябинцам предложили прийти на площадь и выбрать перспективное будущее

В Челябинске на площади перед ЮУрГУ 27 апреля пройдет День открытых дверей

23 апреля 2025 в 07:22 Размер текста - 17 +

Родителей и старшеклассников пригласили за полезную встречу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупнейший вуз региона, Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), проведет День открытых дверей для абитуриентов и их родителей. Мероприятие пройдет в воскресенье, 27 апреля, в 10:30 на площади у главного корпуса ЮУрГУ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. «Абитуриенты смогут задать любые интересующие их вопросы, выбрать желаемое направление подготовки и познакомиться с вузом поближе», — уточнили в пресс-службе. Родителям и старшеклассникам предоставят возможность пообщаться с директорами высших школ и институтов ЮУрГУ. Кроме того, с 12 до 14 часов развернется консультационный пункт центральной приемной комиссии, где можно будет узнать о целевом обучении и льготах для определенных категорий абитуриентов. Также в вузе уточнили, что в период с 20 апреля по 4 мая все желающие смогут пройти пробный ЕГЭ по математике, физике, информатике и русскому языку в онлайн-формате. Записаться на экзамены и ознакомиться с расписанием консультаций с сертифицированными экспертами можно на сайте pu.susu.ru после регистрации. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году Южно-Уральский госуниверситет вошел в список из 50-ти самых активных по научной части вузов России. Он занял 33-е место по версии международного журнала Nature («Природа»). Эксперты оценивали достижения ученых ЮУрГУ в области науки, в частности результаты публикационной активности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейший вуз региона, Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), проведет День открытых дверей для абитуриентов и их родителей. Мероприятие пройдет в воскресенье, 27 апреля, в 10:30 на площади у главного корпуса ЮУрГУ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. «Абитуриенты смогут задать любые интересующие их вопросы, выбрать желаемое направление подготовки и познакомиться с вузом поближе», — уточнили в пресс-службе. Родителям и старшеклассникам предоставят возможность пообщаться с директорами высших школ и институтов ЮУрГУ. Кроме того, с 12 до 14 часов развернется консультационный пункт центральной приемной комиссии, где можно будет узнать о целевом обучении и льготах для определенных категорий абитуриентов. Также в вузе уточнили, что в период с 20 апреля по 4 мая все желающие смогут пройти пробный ЕГЭ по математике, физике, информатике и русскому языку в онлайн-формате. Записаться на экзамены и ознакомиться с расписанием консультаций с сертифицированными экспертами можно на сайте pu.susu.ru после регистрации. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году Южно-Уральский госуниверситет вошел в список из 50-ти самых активных по научной части вузов России. Он занял 33-е место по версии международного журнала Nature («Природа»). Эксперты оценивали достижения ученых ЮУрГУ в области науки, в частности результаты публикационной активности.