Мусорные контейнеры расположены в центре Перми (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермяки жалуются на мусор, который скапливается во дворе дома на улице Пермской. По их мнению, отходы оставляют два популярных пермских кафе — «Pokeramen» и рюмочная «Парадная». Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧП Пермь. Новости».

«Есть такие офигенные со всех сторон заведения „Pokeramen“ и „Рюмочная“ по адресу ул. Кубышева, 31. Ребята здравствуют во всех чистых ипостасях. Все свое недоеденное и переработанное складируют к соседнему дому на Пермской, 124. Крысы, вонь на всю округу… мешки отходов… и, как всегда, никто не несет ответственности», — сказано в посте.

Корреспондент URA.RU связался с представителями «Pokeramen», но получить оперативный ответ не удалось. Однако в комментариях под постом появилась информация, что мусор уже вывезли. «Мусор вывезен сегодня 22.09 с 15-30 до 18-30. Силами как раз „Pokeramen“ и парадной, так как мы страдаем больше всех. Отсюда и запах, который сегодня усилился. 4,5 тонны мусора, совершенно всех, кто соседствует с данной точкой сбора мусора вывезены», — сообщает Данила Шишкин. Представителям кафе удалось договориться с администрацией здания по адресу Куйбышева,31, которая поможет с уборкой отходов.

У мусорных контейнеров действительно множество пакетов Telegram-канал ЧП Пермь.Новости