Власти Курганской области внедряют систему воздушного мониторинга территорий с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают источники URA.RU.
«Обойти все лично не всегда есть возможность. Поэтому для мониторинга появится новый инструмент. Можно будет увидеть свалки, или неубранные дрова за оградой, или возгорание, чтобы оперативно потушить», — сообщают редакции URA.RU источники.
Обучение чиновников управлению дронами пройдет на базе комплекса отдыха и развития «Чумляк». Ранее URA.RU писало, что в этом комплексе будут собирать БПЛА. Также планируют запустить специальную программу по их обслуживанию и ремонту.
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