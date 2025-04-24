Латвия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Латвия вышла из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Соответствующий закон подписал президент Эдгарс Ринкевич, пишет портал Delfi.
«Латвии важно иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения», — приводит содержание пояснительной записки портал. Такое решение, как отмечается в документе, принято на фоне изменений ситуации с региональной безопасностью.
Ранее предложение о выходе из конвенции озвучили министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. Международная кампания за запрещение противопехотных мин (ICBL) раскритиковала данное решение.
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