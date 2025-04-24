Латвия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

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Латвия решила выйти из конвенции, объяснив это изменением ситуации с безопасностью
Латвия решила выйти из конвенции, объяснив это изменением ситуации с безопасностью Фото:

Латвия вышла из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Соответствующий закон подписал президент Эдгарс Ринкевич, пишет портал Delfi.

«Латвии важно иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения», — приводит содержание пояснительной записки портал. Такое решение, как отмечается в документе, принято на фоне изменений ситуации с региональной безопасностью.

Ранее предложение о выходе из конвенции озвучили министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. Международная кампания за запрещение противопехотных мин (ICBL) раскритиковала данное решение. 

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Латвия вышла из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Соответствующий закон подписал президент Эдгарс Ринкевич, пишет портал Delfi. «Латвии важно иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения», — приводит содержание пояснительной записки портал. Такое решение, как отмечается в документе, принято на фоне изменений ситуации с региональной безопасностью. Ранее предложение о выходе из конвенции озвучили министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. Международная кампания за запрещение противопехотных мин (ICBL) раскритиковала данное решение. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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