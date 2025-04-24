Главный разведчик России высказался о судьбе Зеленского

Судьба главы Украины Владимира Зеленского имеет несколько вариантов. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Могу лишь предположить, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского», — сказал Нарышкин ТАСС. Так он ответил на вопрос о вероятности побега Зеленского из Киева. Какие именно варианты могут быть, глава СВР не уточнил.
Президент США Дональд Трамп ранее публично раскритиковал Зеленского. По его словам, Украине отведено три года, если Киев не согласится на мир. Вскоре в оппозиционных кругах пошли размышления, что Зеленский может сбежать из столицы.
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