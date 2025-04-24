В Европе начали призывать Зеленского пойти на уступки с Россией

Президент Польши: Украине придется пойти на уступки
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Президент Польши считает, что страны должны прийти к компромиссу
Президент Польши считает, что страны должны прийти к компромиссу Фото:

Европа призывает Украину пойти на уступки в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуд.

«Украине тоже придется в каком-то смысле отступить, потому что, вероятно, именно это и произойдет», — сказал президент Анджей Дуда в интервью Euronews. Глава Польши также акцентировал ключевую роль США в мирном урегулировании.

Польский лидер добавил, что будущее мирное соглашение вряд ли будет полностью удовлетворять какую-либо из сторон. По его мнению, Украина должна быть готова к определенным территориальным уступкам.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса допустил вероятность того, что Украина может оказаться вынуждена пойти на территориальные уступки. Это следует из его утвердительного ответа на вопрос журналиста о возможности передачи части украинских территорий. Он добавил, что в нынешних условиях также важно сосредоточиться на безусловном прекращении огня.

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Европа призывает Украину пойти на уступки в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуд. «Украине тоже придется в каком-то смысле отступить, потому что, вероятно, именно это и произойдет», — сказал президент Анджей Дуда в интервью Euronews. Глава Польши также акцентировал ключевую роль США в мирном урегулировании. Польский лидер добавил, что будущее мирное соглашение вряд ли будет полностью удовлетворять какую-либо из сторон. По его мнению, Украина должна быть готова к определенным территориальным уступкам. Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса допустил вероятность того, что Украина может оказаться вынуждена пойти на территориальные уступки. Это следует из его утвердительного ответа на вопрос журналиста о возможности передачи части украинских территорий. Он добавил, что в нынешних условиях также важно сосредоточиться на безусловном прекращении огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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