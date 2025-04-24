В Европе начали призывать Зеленского пойти на уступки с Россией

Европа призывает Украину пойти на уступки в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуд.
«Украине тоже придется в каком-то смысле отступить, потому что, вероятно, именно это и произойдет», — сказал президент Анджей Дуда в интервью Euronews. Глава Польши также акцентировал ключевую роль США в мирном урегулировании.
Польский лидер добавил, что будущее мирное соглашение вряд ли будет полностью удовлетворять какую-либо из сторон. По его мнению, Украина должна быть готова к определенным территориальным уступкам.
Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса допустил вероятность того, что Украина может оказаться вынуждена пойти на территориальные уступки. Это следует из его утвердительного ответа на вопрос журналиста о возможности передачи части украинских территорий. Он добавил, что в нынешних условиях также важно сосредоточиться на безусловном прекращении огня.
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